В канун нового года волгоградские студенты продемонстрировали кулинарные шедевры

В кулинарном чемпионате «Новый год к нам мчится» студенты факультета перерабатывающих технологий и товароведения Волгоградского аграрного университета продемонстрировали свои шедевры. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, получился настоящий праздник: новогодняя елка, музыка и, конечно, угощения. Пряничные домики, торты, домашнее печенье, кексы, яблоки в карамели, манты и многие другие вкусности приготовили студенты, а зрители участвовали в кулинарной викторине.





Оценивали конкурс по технологии приготовления, рецептуре, соответствию новогодней тематике и другим критериям шеф-повара волгоградских ресторанов и преподаватели. Победители получили призы, но, как отметили в вузе, проигравших не было, главным было хорошее праздничное настроение.