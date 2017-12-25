|Общество
|25.12.2017 14:28
В канун нового года волгоградские студенты продемонстрировали кулинарные шедевры
В кулинарном чемпионате «Новый год к нам мчится» студенты факультета перерабатывающих технологий и товароведения Волгоградского аграрного университета продемонстрировали свои шедевры. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, получился настоящий праздник: новогодняя елка, музыка и, конечно, угощения. Пряничные домики, торты, домашнее печенье, кексы, яблоки в карамели, манты и многие другие вкусности приготовили студенты, а зрители участвовали в кулинарной викторине.
Оценивали конкурс по технологии приготовления, рецептуре, соответствию новогодней тематике и другим критериям шеф-повара волгоградских ресторанов и преподаватели. Победители получили призы, но, как отметили в вузе, проигравших не было, главным было хорошее праздничное настроение.
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Журналисты ИА «Высота 102» вспомнили амбициозные обещания губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, которые он озвучил в...
|Расследования
|25.12.2017 16:42
Дмитрий Серединцев, выбросивший из окна свою подругу, проведет следующие семь лет в колонии строгого режима. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная коллегия оставила в силе такой приговор Иловлиского районного суда. 29 мая 2017 года, в начале четвертого утра, крепко выпивший мужчина потребовал от женщины интимной близости. Она ему отказала. Рассвирепевший иловлинец вытащил ее с кровати и выбросил из окна квартиры, находящейся на четвертом этаже. Женщину, получившую тяжкие телесные повреждения, спасли соседи, которые вызвали скорую. Районный суд приговорил Серединцева к тюремному заключению. В областном суде осужденный и его адвокат пытались переквалифицировать преступление с покушения на убийство ...
Прочитана: 458 раз
|Общество
|25.12.2017 16:38
Социальные инициативы президента Российской Федерации, направленные на улучшение демографической ситуации в стране, вызвали большой положительный резонанс во многих городах России, в том числе в Волгограде. Их обсуждению было посвящено расширенное заседание Совета многодетных родителей Дзержинского района города, которое провел региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья», депутат Волгоградской городской думы Иосиф Ефремов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в гордуме. По поручению федерального координатора проекта «Крепкая семья», депутата Государственной Думы ФС РФ Ольги Окуневой, Иосиф Ефремов подробно разъяснил основные положения демографических...
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|Общество
|25.12.2017 16:01
Федеральные дороги Волгоградской, Ростовской и республики Калмыкии полностью очистили от снега, однако уже в ближайшие сутки в этих регионах ЮФО ожидается дождь со снегом, местами – шквалистый ветер. Об этом заявили ИА «Высота 102» в управлении дорог «Азов». Только в минувшие выходные дни для борьбы со снегом и гололедом было мобилизовано 30 единиц техники в Ростовской области, 23 – в Волгоградской и 35 в Калмыкии. Всего израсходовано 2100 тонн реагентов. На трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский, где осадки были наиболее сильные, спецтехника очистила от снега 700 км автодорог, для обработки трассы израсходовано 700 тонн пескосоляной смеси. На всех направлениях движение транспорта...
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|Происшествия
|25.12.2017 16:00
Жителю Николаевского района грозит тюрьма за ложный донос и административная ответственность за передачу управления машиной пьяному. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне вечером полицейские остановили "Оку", водитель которой нарушил правила дорожного движения. Оказалось, что мужчина был пьян. Во время составления протокола выяснилось, что машина принадлежит его знакомому. Хозяин авто ехал на заднем сидении, но, заметив стража порядка, покинул транспорт и поспешил домой. Дома автовладелец, который также находился “под градусом”, решил заявить об угоне автомобиля и спасти себя от ответственности за передачу управления личным транспортом нетрезвому товарищу. Но "хитрый" план провалился. И теперь хозяину машины грозит до двух...
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|Общество
|25.12.2017 15:29
В храмах Сочи сегодня отслужили панихиды по жертвам авиакатастрофы, произошедшей год назад над Черным морем. Местные жители собрались на набережной Адлера, возложили цветы и зажгли свечи, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на СМИ Краснодарского края. Ровно год назад здесь разбился самолёт ТУ-154 Минобороны РФ, на борту, летевшем в Сирию, находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Это артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были в преддверии Нового годы выступить для российских военных на авиабазе Хмеймим. Вместе с ними на борту воздушного судна находились сотрудники «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», также Елизавета Глинка, возглавлявшая...
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|Общество
|25.12.2017 15:18
Евгений Кучерявенко возглавил «осиротевшее» после ухода Альберта Льянова представительство Волгоградской области в Москве. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт структурного подразделения администрации Волгоградской области. Евгений Кучерявенко до этого назначения являлся гендиректором АО «Корпорация развития Волгоградской области». До этого он работал помощником губернатора Волгоградской области. Напомним, сегодня стало известно об увольнении Альберта Льянова, с 2013 года руководившего представительством Волгоградской области в Москве. Его уход связан с переходом на другую работу.
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|Телеком
|25.12.2017 14:59
Участники «Звездной дорожки» – серии мастер-классов для юных фигуристов, организованной «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания на коньках России, побывали на Чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Мастер-классы прошли уже более чем в пятидесяти городах России. Как это было в Волжском читайте здесь. На турнир приехали дети с тренерами из Читы, Казани, Уссурийска, Вологды, Рязани, Волжского и Ханты-Мансийска. Посещение подобных мероприятий очень важно для детей, серьезно занимающихся спортом. Во время Чемпионата России они могут почувствовать себя участниками соревнований, проникнуться их атмосферой – дети жили в официальном отеле турнира, смотрели соревнования...
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|Телеком
|25.12.2017 14:52
«Ростелеком» отменяет плату за местные телефонные соединения[1] с таксофонов универсальной услуги связи с 1 января 2018г. Тарифы на внутризоновые (звонки в пределах одного субъекта РФ, в том числе на мобильные телефоны) и междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения остаются без изменений, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах. «Мы отдаем себе отчет, что в первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных...
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|Расследования
|25.12.2017 14:00
К штрафу в 10 тысяч рублей и возвращению растраченных 180 тысяч рублей гранта приговорил Старополтавский районный суд местного фермера. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 53-летний мужчина получил от областного комитета сельского хозяйства грант в один миллион рублей. На эти деньги он должен был купить два трактора и холодильное оборудование. Но фермер решил потратить часть выделенных средств на другое. Для этого фермер завысил стоимость трактора "Т-150" на 180 тысяч. А затем отчитался о расходах в облкомитет. Когда обман вскрылся и ловкача задержали полицейские мужчина сознался в совершенном проступке.
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|Общество
|25.12.2017 13:29
С необычной просьбой обратилась к заместителю губернатора Волгоградской области Зине Мержоевой жительница Михайловки. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, пожелание открыть в Михайловке вытрезвитель озвучила местная жительница на выездном приеме граждан, в котором приняли участие и другие заместители губернатора, а также руководители структурных подразделений органа исполнительной власти. Необычная просьба удивила замгубернатора. Зина Мержоева заметила, что проблема алкоголизма населения, действительно, еще некоторое время назад была достаточно острой, но сейчас ситуация улучшилась. Но на всякий случай успокоила женщину, что учреждение для оказания помощи больным алкоголизмом в Волгограде существует. К слову, на том же приеме жители Михайловки попросили помощи властей...
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|Происшествия
|25.12.2017 12:04
Благополучно завершилась история с пропажей 7-летней девочки в Камышине. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, родители первоклашки обратились в полицию с заявлением, что их дочь ушла к бабушке, но так к ней и не дошла. На поиски ребенка выдвинулся наряд отдела вневедомственной охраны. Девочку нашли на территории одной из детских площадок живой и здоровой.
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|Астрахань
|25.12.2017 12:01
Немецкую овчарку, в результате нападения которой погибла 4-летняя девочка, усыпили. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24» со ссылкой на региональное следственное управление. Утром 23 декабря в одном из частных домов, расположенных на улице Пирогова в Трусовском районе Астрахани, животное напало на маленькую дочку хозяина дома, которая гуляла во дворе. Девочка скончалась в больнице от множественных ран. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба СК. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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|Происшествия
|25.12.2017 12:00
Серьезным сроком может обернуться для волжанина драка на его свадьбе, сыгранной в минувшие выходные. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 35-летний друг жениха стал оскорблять молодоженов и их гостей. На просьбы успокоиться мужчина не реагировал. Тогда 46-летний жених попросил друга выйти с ним на улицу. Там он попытался еще раз образумить буяна, когда и эта попытка не увенчалась успехом, хозяин праздника ударил дебошира кулаком в грудь. Тот успокоился и мужчины вместе вернулись за праздничный стол. После торжеств гость отправился восвояси, но дома он почувствовал себя плохо и поехал в больницу. Там выяснилось, что от удара в грудь у...
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|Общество
|25.12.2017 11:49
Компания «ЕвроХим», созданная Андреем Мельниченко, получила I место в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности – 2017» в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей «Лучшая программа, раскрывающая политику и принципы социальных инвестиций компании». Также компания заняла III место в номинации Ассоциации менеджеров «Лучшая программа, способствующая развитию волонтерства в России» с проектом молодежного волонтёрского движения в городе Котельниково Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. Конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» проводится уже 10 лет деловой газетой «Ведомости», международной сетью аудиторско-консалтинговых фирм PricewaterhouseCoopers и Форумом Доноров. «ЕвроХим» участвует в конкурсе с самого его начала и награжден «за...
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|Происшествия
|25.12.2017 11:39
Мужчина с восемью проникающими ножевыми ранениями доставлен в одну из волгоградских больниц. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 43-летнему мужчине нанесла ранения его бывшая жена. Бывшие супруги, расставшиеся несколько лет назад, продолжали жить вместе. В минувшие выходные вечером они решили выпить, затем между бывшими вспыхнула ссора. 39-летняя волгоградка схватила кухонный нож и несколько раз полоснула им экс-супруга в грудь, живот и поясницу. Теперь вспыльчивой женщине грозит до 10 лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью.
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25 декабря 16:42
25 декабря 16:00
25 декабря 15:29
25 декабря 15:18
25 декабря 14:52
25 декабря 14:28
В канун нового года волгоградские студенты продемонстрировали кулинарные шедевры 2
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25 декабря 11:49
25 декабря 11:39
25 декабря 10:56
25 декабря 10:39
Общество
25 декабря 15:29
25 декабря 15:18
25 декабря 14:28
В канун нового года волгоградские студенты продемонстрировали кулинарные шедевры 2
25 декабря 13:29
25 декабря 11:49
25 декабря 10:56
25 декабря 08:53
24 декабря 13:06
24 декабря 08:48
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22 декабря 07:48
21 декабря 16:08
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