Руководитель представительства Волгоградской области в Москве Альберт Льянов ушел с поста главы структурного подразделения исполнительной власти региона. Как стало известно ИА «Высота 102», увольнение связано с переходом Альберта Льянова на новую работу. В пресс-службе администрации Волгоградской области не уточнили, куда именно уходит теперь уже бывший руководитель представительства, но заверили, что Альберт Льянов сохранит связи с регионом.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в 2013 году имя Альберта Льянова, который был тогда заместителем руководителя представительства Волгоградской области в Москве, упоминалось в связи с историей путешествия бывшего губернатора Волгоградской области и его друзей и родных на немецкий курорт в Баден-Баден. Тогда Альберт Льянов бронировал по заданию Сергея Боженова места для волгоградской «делегации» в одной из элитных лечебниц курорта, а его знакомая, как сообщало информагентство, оплатила со своей личной банковской карты около 15 тысяч евро за гостиницу.