В центре Волгограда у могилы революционеров детей прокатят на каруселях

В преддверии новогодних праздников могильный памятник в Комсомольском саду Волгограда оказался в окружении аттракционов для развлечения детей. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», карусели установлены вплотную к захоронению. Согласно данным из открытых источников, в братской могиле лежат восемь курсантов пехотной школы, пять курсантов пулеметных курсов – участники подавления кулацкого восстания в Михайловке, красноармейцы, погибшие при защите Царицына в 1918-1920 годах, а также несколько человек, оставившие след в истории города – в том числе Яков Ерман, Иван Тулак и Константин Грудинин. Надгробие в Комсомольском саду Волгограда было установлено в 1925 году и уцелело во время Сталинградской битвы. Глыба из булыжников, по задумке автора, символизирует сплоченность пролетариата в борьбе за идеалы революции. Среди представителей общественности Волгограда периодически возникают споры о художественной ценности памятника, а также о необходимости либо перенести захоронение в более подходящее для погоста место, либо прекратить устраивать увеселительные мероприятия прямо у могилы.



