Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачи в период проведения праздничных мероприятий ввести круглосуточные дежурства и наладить эффективное межведомственное взаимодействие для обеспечения безопасности жителей региона. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. «В связи с ожидаемыми обильными снегопадами, возможными гололедными явлениями, поручаю совместно с главами муниципальных образований обеспечить необходимое межведомственное взаимодействие, своевременную работу всех сил и средств, в том числе быть готовыми к нештатным дорожным и коммунальным ситуациям», - подчеркнул Андрей Бочаров.
Глава региона также отметил, что, несмотря на сезонный рост заболеваемости, в Волгоградской области эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ не превышен. Андрей Бочаров поставил задачу проводить мониторинг и профилактические мероприятия, обеспечить запас противовирусных препаратов в аптечной сети.