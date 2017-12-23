В Волгограде меняют правила присвоения звания почетного гражданина

В Волгоградской гордуме разработали очередные изменения в положение о звании «Почетный гражданин города-героя Волгограда». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения, главное новшество – это расширение областей деятельности, за особые заслуги в которых возможно присвоение данного звания. В частности, теперь на него могут рассчитывать граждане, отличившиеся в разработке и внедрении новых технологий на производстве. Ранее, напомним, отмечались заслуги в культурной, благотворительной, научной, спортивной, воспитательной, правоохранительной деятельности и т.д. Еще одно изменение в требованиях, предъявляемых кандидатам в почетные граждане – это отсутствие неснятой или непогашенной судимости. Также теперь почетному гражданину вместе с нагрудным знаком будет вручаться его уменьшенная копия.

Напомним, звание почетного гражданина города-героя Волгограда присуждается с 1968 года. Первыми его обладателями стали герои Сталинградской битвы, в частности, Михаил Шумилов, Александр Родимцев и другие. В настоящее время звание почетного гражданина города-героя Волгограда подкреплено и материальными благами. Так, 10 тысяч рублей вручается гражданину в момент присуждения звания, столько же обладатель нагрудного знака получает каждый год в день своего рождения. А еще по 2 тысячи рублей почетным гражданам выплачивается ежемесячно после достижения ими пенсионного возраста.

