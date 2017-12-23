Участники акции по выдвижению Алексея Навального в кандидаты на пост президента России собрались сегодня в полдень на Аллее Героев у Вечного огня, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Об этом мероприятии сотрудники штаба Навального уведомили волгоградцев заранее: анонсы акции были выложены в соцсетях, также транслировались ролики в Youtube. В них сам Навальный призывал прийти горожан к Вечному огню и «выдвинуть его кандидатом в президенты от Волгограда». Примечательно, что идентичные ролики были подготовлены и для других российских городов, где также планируется сбор подписей за его выдвижение кандидатом в президенты, но только от этих населенных пунктов. По словам самого Навального, для успеха мероприятия необходимо, чтобы на каждую встречу пришло не менее 500 человек. Отметим, что оппозиционер уже не в первый раз выдвигает сам себя кандидатом в президенты от того города, где бывает. Так, в ходе поездки в Волгоград 10 ноября этого года на митинге он уже провозглашал себя «кандидатом от Волгограда». Однако, напомним, чтобы официально получить статус кандидата в президенты ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей жителей страны.

В Волгограде на акцию, по предварительным данным, пришло около 150 человек. Сотрудники штаба Навального переписывают у людей их паспортные данные и выдают красные карточки. По словам организаторов, это такие мандаты для голосования по вопросу выдвижение оппозиционера кандидатом в президенты.



