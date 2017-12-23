



Особую энергетику и заряд бодрости получили участники съезда «Единой России» от Волгоградской области, по их собственным признаниям, по итогам сегодняшней встречи с президентом РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», сразу по выходу из зала, где проходило пленарное заседание, представители Волгоградской области поделились впечатлениями от вдумчивого выступления Владимира Путина и эмоциональных посылов лидера партии Дмитрия Медведева. Напомним, как уже сообщало информагентство, глава правительства сегодня объявил о том, что «Единая Россия» всесторонне подержит президента на предстоящих выборах. Владимир Владимирович в своем выступлении сделал уклон на приоритетные, по его убеждению, направления развития государства в ближайшие годы.

Лидер Волгоградского реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков по итогам второго дня съезда признался, что уловил в зале заседаний дух единомышленников и патриотичный настрой. «Все понимают, в какой ситуации находится страна, и что нужно объединяться вокруг президента», - отметил Горняков.

В ближайшее время в регионе, по словам партийного секретаря, будут созданы предвыборные штабы и начнется кропотливая работа по подготовке к дню голосования. К объявленной сегодня Медведевым «политической мобилизации», по словам Сергея Горнякова, единороссы Волгоградской области готовы.

Душевный подъем по итогам съезда ощутил и депутат Госдумы от Волгоградской области Владимир Плотников. «Мы должны все сделать, чтобы наши жители сделали на выборах правильный выбор. Расслабляться никто из партийцев не собирается – нужно работать с людьми, доносить до них информацию о реальных делах партии», - говорит Плотников. К расширению функционала партийного проекта «Российское село», Плотников заявил, что готов. Напомним, что сегодня на съезде было принято решение укрупнить партийные проекты и таким образом сократить их количество с 26 до 14.

«С прежним руководителем проекта «Дом садовода – опора семьи» у нас хорошие отношения, поэтому совместно с ним приступим к реализации поставленных перед нами задач», - заключил глава проекта Владимир Плотников.

Депутат Госдумы от региона, федеральный координатор проекта «Народный контроль» Анна Кувычко считает выступление Владимира Путина на съезде программным. «Были обозначены приоритеты развития страны, затронуты самые важные сферы. Это строительство новых школ, детских садов, а именно – ясельных групп, модернизация системы здравоохранения», - отметила Кувычко. Обратила внимание депутат, входящая в думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей, и на то, что в своем выступлении Путин сделал особый акцент на поддержке семьи. По итогам реорганизации партийных проектов, «Народный контроль» - один из немногих, который остался в неизменном виде. Анна Кувычко считает, что проект «крепко стоит на ногах и только наращивает свои обороты». «Это проект, который по-настоящему ориентирован на общественный запрос. В этом секрет нашего успеха», - уверена парламентарий.

Также отметим, что депутаты Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко и Владимир Плотников по итогам проведенной на съезде ротации членов Генсовета остаются в его составе.