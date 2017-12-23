Директор стройфирмы из Волгограда проведет 2 года в колонии за неуплату 18 млн рублей налогов

Два года в колонии общего режима проведет директор ООО «МонтажСтройКом» Олег Козленков за неуплату налогов на сумму более 18 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», апелляционная инстанция Волгоградского областного суда оставила приговор Козленкову без изменения, а жалобу его адвоката без удовлетворения. Глава стройфирмы свою вину на суде так и не признал. Его защитник подал апелляционную жалобу на приговор, вынесенный Дзержинским районным судом 24 октября этого года. Адвокат назвал его незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. В обосновании своих доводов он утверждал, что в основу приговора суд положил материалы налоговой проверки без какой-либо их критической оценки по признакам законности и обоснованности. Представитель гособвинения в свою очередь заявил, что требования защитника несостоятельны и не подлежат удовлетворению. Так, по мнению гособвинителя, при назначении наказания судом были установлены и учтены все обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, которое назначено в соответствии с требованиями уголовного закона, оно соразмерно содеянному и является справедливым.

По материалам дела, Козленков в 2016 году включил в налоговые декларации не соответствующие действительности сведения о закупке стройматериалов и выполнении субподрядных работ предприятиями, которые на самом деле не вели хозяйственную деятельность. В результате он не уплатил НДС в размере 18 187 628 рублей, что составляет 91,89% от общей суммы налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет за указанный период, то есть в особо крупном размере.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по области. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России.



