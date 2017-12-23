В Волгоградской области памятник «отцу ВДВ» прячут под парашютом





Памятник "отцу ВДВ" - генералу Василию Маргелову, установленный в Камышине, дожидается своего открытия укрытый парашютом, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Торжественная церемония состоится 27 декабря - в 109 день рождения легендарного генерала. Мемориал находится на территории воинской части, где расквартированы бойцы 56-ой десантно-штурмовой бригады. Там, на постаменте высотой в два с половиной метра, установлен бронзовый бюст легендарного генерала. Он был отлит и подарен воинской части краснодарцем, руководителем проекта "Аллея Российской Славы" Михаилом Сердюковым. Инициаторами установки монумента стали руководитель Волгоградской городской общественной организации "Союз воинов десантников" Андрей Андриевский и командир 56 десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Александр Валитов. Известно, что общий вес скульптурной композиции составляет 4,5 тонны. По ночам монумент будет освещаться светодиодными прожекторами.

По сей день Василия Филипповича Маргелова бойцы ВДВ называют "Батей". Именно он создал воздушно-десантные войска такими, какими мы знаем их сегодня. При нем арсенал десантников пополнился множеством новых образцов оружия и снаряжения, войска обеспечили легкой, десантируемой "броней". А самим генералом была разработана система подготовки воина-десантника. Изменил Василий Филиппович Маргелов и имидж ВДВ. Если до него эту аббревиатуру в народе расшифровывали как "Вряд ли Домой Вернешься", то уже через несколько лет его работы десантники стали называть себя "Войсками Дяди Васи". Появились и новые традиции. Например, парашютом стали накрывать памятники всем бойцам ВДВ.



