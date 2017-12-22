Владимир Путин объяснил участникам партийного съезда, почему Россия – это не «любимая бабушка»





Все возможности, которыми обладает партия «Единая Россия», должны служить одной цели – безусловной победе Владимира Путина на выборах президента 18 марта 2018 года. Об этом сегодня на пленарном заседании съезда «ЕР» заявил лидер партии, председатель правительства России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с партийного съезда.

«Мы окажем Вам (Владимиру Путину, - прим. ИА «Высота 102») всю необходимую поддержку и сейчас, и в будущем», - пообещал глава правительства. «Единая Россия», напомнил участникам съезда Дмитрий Медведев, - это более 2,2 млн членов партии, около 900 тысяч сторонников и 90 тысяч первичных организаций по всей стране. «Все эти возможности должны служить единой цели, чтобы 18 марта стало днем безусловной победы нашего кандидата – Владимира Путина», - заключил Медведев.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании акцентировал внимание на стоящих перед органами власти страны приоритетных задачах. Так, по словам президента, необходимо расширить механизмы демократии, поощрять конкуренцию в подходах к решению задач, а также добровольческие инициативы. Спокойно, по словам Путина, нужно относиться к политической оппозиции, но только к ответственной, которая имеет «ясную программу позитивных действий».

Еще одно важнейшее направление – кадровое обеспечение учреждений здравоохранения и повышение качества оказываемой медицинской помощи. Так, в ближайшие три года будут выделять денежные средства на улучшение инфраструктуры детских медучреждений.

Поддержка материнства и детства, здорового образа жизни, снижение смертности и продолжение жизни - это еще один приоритет, который в ближайшие годы должна поставить перед собой власть.

К стране, по словам президента, нельзя относиться как к любимой бабушке – давать ей лекарства и на этом успокаиваться. Владимир Путин отметил, что нужно делать Россию молодой, а, следовательно, нужно вносить существенные изменения в отрасли здравоохранения, образования. Без этого, уверен глава государства, не решить другой задачи – развития инновационной экономики. «Это не могут сделать больные и необразованные люди», - считает президент.

Фото: ТАСС.