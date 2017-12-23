В Волжском парад креативных и альтернативных елок собрал сотни горожан











Мороз и солнце – день чудесный – такую замечательную погоду приготовила природа для сотен волжан, которые с детьми пришли посмотреть на чудо-елки, которых привезли, а некоторые даже пришли «своими ногами» в парк «Волжский». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», вокруг елок устраивали театрализованные представления, раздавали угощения, водили русские хороводы, кружились в завораживающем облаке корейских танцев, отбивали лезгинку. Дед Морозы и Снегурочки, Баба Яга, черт из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и другие сказочные персонажи никого не оставляли без внимания, но больше всего, конечно, его досталось маленьким волжанам. Десятки елок удивляли своим убранством, а некоторые – и креативом их авторов. Так, наряду с традиционными новогодними деревьями в парке можно было увидеть елки из целлофана, из газет, а снеговиков чьи-то очень умелые ручки сделали из пластиковых стаканов. Корейские закуски, русские соленья и баранки, кавказские сладости, горячий чай – все это бесплатно раздавалось волжанам с пожеланиями исполнения всех желаний в наступающем новом году. Ну и не обошлось, конечно, без зимних забав. Катание на горках, санках, хоккей со снежками – в этих играх участвовали как взрослые, так и дети. Парад елок превратился в настоящий праздник, на котором никому не было холодно, а главное – скучно.