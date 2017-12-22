Гуашью и карандашами, акварелью и в технике аппликации – всё о гармонии окружающего мира. Что вдохновило ребят на участие в конкурсе? Ученик школы №75 из Красноармейского района Волгограда с редким именем Мариано очень рад, что получил диплом победителя конкурса: «Я нарисовал землю в ладонях, что означает, что её нужно беречь. А пока этому мешает дым и запах с заводов и грязно ещё кое-где».





Так как награждение прошло в преддверии Нового года, веселые сказочные персонажи провели зажигательные для ребят конкурсы и игры. Не обошлось и без Деда Мороза и Снегурочки. Почти половина участников конкурса – 200 детей были награждены сегодня дипломами и новогодними подарками.













Ну, а главным сюрпризом для творческой детворы стал показ эксклюзивного 3D-мюзикла "Алиса в стране чудес". Всё это стало возможным благодаря поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

Как отметил, поздравляя ребят, директор муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития образования Волгограда» Павел Кириллов, основная цель конкурса – привлечь внимание детей и взрослых к проблеме экологии: «И это удалось - дети красками показали свою любовь к родному краю».













«Мы не ожидали, что на конкурс будет представлено так много работ. При сегодняшней занятости детей тема экологии оказалась им интересной. Участие в проведении таких конкурсов очень важно для компании ЛУКОЙЛ, которая со дня своего основания уделяет охране окружающей среды большое внимание», - отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Андрей Спирин.



