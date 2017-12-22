Выборы президента станут главной темой второго дня съезда "ЕР"





Накануне, в первый день съезда, его участники работали на семи дискуссионных площадках, посвященным проблемам здравоохранения, АПК, экономики, культуры и др. Параллельно весь день работала выставка партийных проектов, в рамках которой свои лучшие наработки представил и волгоградский регион. Сегодня состоится расширенное пленарное заседание с участием руководства партии, главной темой которой станет предвыборная кампания президента. Глава государства Владимир Путин и председатель правительства страны, лидер партии Дмитрий Медведев также примут участие в работе съезда.

Журналисты, которых на съезде работает около тысячи, ожидают сегодня принятия кадровых решений - ротации в Высшем и Генеральном советах партии, а также в межрегиональных партийных подразделениях. По завершении пленарного заседания в обновленном составе соберется Генсовет "ЕР".

Второй день съезда партии "Единая Россия" сегодня проходит в Москве на ВДНХ. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", участниками форума стали 2500 человек, из которых 455 - делегаты. Волгоградскую область представляют порядка 25 человек, из которых делегатами являются семь человек. Все они - руководители местных отделений партии. В составе делегации также губернатор региона Андрей Бочаров, секретарь реготделения партии Сергей Горняков, спикер облдумы Николай Семисотов, руководитель Волгоградской приемной лидера партии Владлен Колесников, замглавы Волгограда и руководитель думской фракции Алексей Волоцков. Сегодня в работе съезда примут участие депутаты Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, Татьяна Цыбизова, Владимир Плотников.