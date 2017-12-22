Депутаты Волгоградской областной думы обратились к руководству трех ведущих банков страны с предложением о реструктуризации ипотеки для обманутых дольщиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облпарламента, обращения направлены руководителям Сбербанка России, Банка ВТБ и «Российского Сельскохозяйственного банка» по вопросу реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов) граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации и включенных в реестр пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Парламентарии предлагают банковским структурам разработать механизм снижения долгового бремени обманутых дольщиков с учетом высокой социальной значимости этой проблемы.

Напомним, в ноябре этого года рабочая группа провела встречи с дольщиками на строительных площадках 12 проблемных объектов, в ходе которых участники долевого строительства обратились к областным парламентариям за содействием в переговорах о смягчении требований по ипотечным займам.

Системная работа по долгостроям в Волгоградской области ведется с 2014 года, за это время сданы в эксплуатацию 40 многоквартирных домов, защищены права более трех тысяч человек.



