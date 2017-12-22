|Общество
|22.12.2017 18:45
Депутаты Волгоградской облдумы обратились к банкирам по поводу обманутых дольщиков
Депутаты Волгоградской областной думы обратились к руководству трех ведущих банков страны с предложением о реструктуризации ипотеки для обманутых дольщиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облпарламента, обращения направлены руководителям Сбербанка России, Банка ВТБ и «Российского Сельскохозяйственного банка» по вопросу реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов) граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации и включенных в реестр пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.
Парламентарии предлагают банковским структурам разработать механизм снижения долгового бремени обманутых дольщиков с учетом высокой социальной значимости этой проблемы.
Напомним, в ноябре этого года рабочая группа провела встречи с дольщиками на строительных площадках 12 проблемных объектов, в ходе которых участники долевого строительства обратились к областным парламентариям за содействием в переговорах о смягчении требований по ипотечным займам.
Системная работа по долгостроям в Волгоградской области ведется с 2014 года, за это время сданы в эксплуатацию 40 многоквартирных домов, защищены права более трех тысяч человек.
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Сегодня, несмотря на неприветливую погоду и воскресный день, жители 110-го квартала, в который входят дома №31, 33, 35,...
|Расследования
|23.12.2017 17:41
Два года в колонии общего режима проведет директор ООО «МонтажСтройКом» Олег Козленков за неуплату налогов на сумму более 18 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», апелляционная инстанция Волгоградского областного суда оставила приговор Козленкову без изменения, а жалобу его адвоката без удовлетворения. Глава стройфирмы свою вину на суде так и не признал. Его защитник подал апелляционную жалобу на приговор, вынесенный Дзержинским районным судом 24 октября этого года. Адвокат назвал его незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. В обосновании своих доводов он утверждал, что в основу приговора суд положил материалы налоговой проверки без какой-либо их критической оценки по признакам законности и обоснованности....
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|Общество
|23.12.2017 16:48
Мороз и солнце – день чудесный – такую замечательную погоду приготовила природа для сотен волжан, которые с детьми пришли посмотреть на чудо-елки, которых привезли, а некоторые даже пришли «своими ногами» в парк «Волжский». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», вокруг елок устраивали театрализованные представления, раздавали угощения, водили русские хороводы, кружились в завораживающем облаке корейских танцев, отбивали лезгинку. Дед Морозы и Снегурочки, Баба Яга, черт из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и другие сказочные персонажи никого не оставляли без внимания, но больше всего, конечно, его досталось маленьким волжанам. Десятки елок удивляли своим убранством, а некоторые – и креативом...
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|Политика
|23.12.2017 14:57
Все возможности, которыми обладает партия «Единая Россия», должны служить одной цели – безусловной победе Владимира Путина на выборах президента 18 марта 2018 года. Об этом сегодня на пленарном заседании съезда «ЕР» заявил лидер партии, председатель правительства России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с партийного съезда. «Мы окажем Вам (Владимиру Путину, - прим. ИА «Высота 102») всю необходимую поддержку и сейчас, и в будущем», - пообещал глава правительства. «Единая Россия», напомнил участникам съезда Дмитрий Медведев, - это более 2,2 млн членов партии, около 900 тысяч сторонников и 90 тысяч первичных организаций по всей стране. «Все...
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|Общество
|23.12.2017 13:18
В Волгограде подвели итоги городского конкурса детских творческих работ «Чистый взгляд», посвященного Году экологии в России. В конкурсе, который организовали департамент по образованию администрации Волгограда, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» и «Центр развития образования Волгограда», приняло участие 535 детей в возрасте от 6 до 11 лет. Юные участники конкурса собрались накануне в зале «Царицынской оперы». Здесь на экране прошла демонстрация конкурсных работ. Выполненные в самых разных жанрах и технике, все работы примечательны особенным взглядом на окружающий нас мир. Дети видят его светлым и солнечным - с птицами, цветами, деревьями и бабочками. И самое главное...
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|Политика
|23.12.2017 13:14
Сегодня в ходе съезда «Единой России» стало известно об укрупнении партийных проектов. Как сообщает ИА «Высота 102», вместо 26 остается только 14 проектов. Такое решение принято на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии власти. В прежнем виде остается только пять направлений партийной работы, в том числе, - проект «Народный контроль». Его федеральным координатором с начала текущего года является депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко. Также, по сведениям информагентства, кресло лидера проекта, курирующего АПК, остается за депутатом Госдумы от Волгоградской области, первым зампредседателя комитета по аграрным вопросам Владимиром Плотниковым. Возглавляемый им проект «Российское село» по решению...
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|Общество
|23.12.2017 13:04
Очередное беспрецедентое решение, по мнению жителей Волгограда, приняла судья Ворошиловского районного суда Елена Юдкина, где рассматривается дело жильцов квартала №110 к двум организациям - ООО «Городское проектно-эксплуатационное бюро и ООО «Горстрой Альянс». Напомним, на территории благоустройства, принадлежащей данному кварталу, в который входят дома №31, 33, 35, 37, 39 по улице Циолковского, бизнесмены, судя по всему, хотят построить коммерческую недвижимость. Об этой ситуации ИА «Высота 102» рассказывало в материале «Семейный бизнес отнял у жителей Волгограда территорию для спорта и отдыха». Как сообщили сегодня журналистам информагентства волгоградцы, вероятно, «публикация на эту тему...
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|Общество
|23.12.2017 10:24
Суд признал виновным жителя Палласовки в самовольном использовании электрической энергии и назначил ему административный штраф в размере 5 тысяч рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, безучетное потребление было выявлено на животноводческой точке, принадлежащей нарушителю. В суде мужчина не отрицал своей вины и пояснил, что несет ответственность за сына, который в его отсутствие корректировал показания при помощи магнита. В результате таких манипуляций электрический счетчик вышел из строя. Мужчина самостоятельно погасил задолженность перед энергетиками, а это чуть более 18 тысяч рублей, и раскаялся в содеянном. В этой связи суд посчитал возможным назначить размер штрафа ниже нижнего предела. ...
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|Происшествия
|23.12.2017 08:12
Три человека погибли на пожаре в Ленинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, трагедия произошла сегодня утром в селе Заплавное. Сообщение о пожаре в частном доме, площадью 36 кв.метров, поступило в оперативные службы в 6.39. На место происшествия выехали сотрудники 44-й пожарной части. Огонь бушевал на площади 16 кв. метров, горела кровля здания. В 7.06 пожар был ликвидирован. Обнаружены тела 3 человек. По предварительной информации, погибшие - пожилые супруги и их 46-летний сын. Возгорание могло произойти из-за нарушения устройства эксплуатации печи. Точную причину пожара установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые работают на...
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|Общество
|23.12.2017 07:52
В Волгограде стартовал проект «Субъективное благополучие пожилого человека: услышать, понять, помочь». В диагностике и социально-психологическом тренинге приняли участие пожилые граждане, обслуживаемые в Волгоградском доме-интернате, сообщили ИА «Высота 102» в областном совете ветеранов. Специалистами составлены пакет диагностических методик и программа тренинга, которые уже апробированы на экспериментальной группе пожилых граждан. На основе данных, полученных в ходе реализации проекта в 10-ти муниципальных образованиях Волгоградской области, будет составлен социально-психологический профиль пожилого человека и определены его особенности в зависимости от принадлежности к различным группам...
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|Аналитика
|22.12.2017 20:02
«Высота 102 ТВ»: Делегаты от Волгоградской области почувствовали «дух партии» на съезде «ЕР» в Москве
Смотрите сегодня в программе: делегаты от Волгоградской области заряжаются мощью ведущей политической силы на всероссийском съезде партии «Единая Россия». Самый крупный в ЮФО объект для переработки ТКО готов: компания «Чистый город» завершила строительство современного мусоросортировочного комплекса. Чтоб всегда быть рядом: многофункциональный вертолет МЧС прибыл на место постоянной дислокации в Волгоград. Кворум под угрозой: заседание волгоградской городской думы оказалось на грани срыва. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского...
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|Экономика
|22.12.2017 17:52
Удивительной красоты видеокадры освещенной Нулевой продольной магистрали, открытой на днях в Волгограде, оказались в распоряжении ИА «Высота 102». Напомним, работа по освещению магистрали была доверена специалистам ПАО «Волгоградоблэлектро». Здесь было установлено 303 металлических оцинкованных опор, 375 современных светодиодных светильников разной мощности, проложено 19 километров кабельных линий.
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|Расследования
|22.12.2017 16:34
Судебный иск к городской администрации понадобился для сноса расселенного аварийного дома №55 на улице Ангарская. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, проверка показала, что заброшенный дом не был огорожен, и в нем находили пристанище бомжи. А само пустующее здание, в случае разрушения, угрожало жизни и здоровью прохожих. Поэтому прокурор города подал в суд иск к городской администрации о сносе аварийного объекта. Лишь после этого мэрия заключила муниципальный контракт на демонтаж постройки. Дело было прекращено, но вопрос оставался на контроле прокуратуры города до полного уничтожения строения.
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|Здравоохранение
|22.12.2017 16:19 (Обновлено: 22.12.2017 20:21)
2 млрд рублей инвестиций потребует строительство в Волгограде уникального центра диагностики онкологических заболеваний. Как сообщил сегодня корреспонденту ИА «Высота 102» на съезде партии «Единая Россия» председатель комитета здравоохранения региона Владимир Шкарин, введение в эксплуатацию объекта запланировано на вторую половину 2020 года. Речь идет о позитронно-эмиссионой томографии – это активно развивающийся и эффективный метод обследования пациентов. В настоящее время разрабатывается необходимая конкурсная документация. Данный проект, по словам Владимира Шкарина, будет реализован в рамках частно-государственного партнерства. Сегодня ни в Волгоградской области, ни в других регионах ЮФО такой метод диагностики раковых заболеваний не применяется ввиду отсутствия оборудования. Волгоградцев, которые...
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|Происшествия
|22.12.2017 16:04
Сотрудники Росгвардии задержали в Красноармейском районе троих безработных, промышлявших угоном машин. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области, трое 18-летних парней в момент задержания находились в салоне отечественной "семерки", которую они пытались угнать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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|Политика
|22.12.2017 14:37
По итогам съезда «Единой России» реализация партийных проектов в Волгоградской области пойдет бодрее
В Волгоградской области кураторы партийных проектов «Единой России» попадут под сокращение. О том, что количество партпроектов в регионе можно и даже нужно сократить, корреспонденту ИА «Высота 102» на съезде «Единой России» заявил замсекретаря реготделения партии Сергей Булгаков. Вместо 22 проектов в новом году может остаться только 13-14. Какие именно направления подвергнут реорганизации, а также слиянию – станет известно по итогам съезда, который проходит 22-23 декабря на ВДНХ в Москве. Тренд на сокращение количества партийных проектов коснется всех регионов страны. По мнению Сергея Булгакова, такое решение назрело давно, поскольку некоторые проекты...
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Депутаты Волгоградской облдумы обратились к банкирам по поводу обманутых дольщиков 16
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