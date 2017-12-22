







2 млрд рублей инвестиций потребует строительство в Волгограде уникального центра диагностики онкологических заболеваний. Как сообщил сегодня корреспонденту ИА «Высота 102» на съезде партии «Единая Россия» председатель комитета здравоохранения региона Владимир Шкарин, введение в эксплуатацию объекта запланировано на вторую половину 2020 года. Речь идет о позитронно-эмиссионой томографии – это активно развивающийся и эффективный метод обследования пациентов. В настоящее время разрабатывается необходимая конкурсная документация.

Данный проект, по словам Владимира Шкарина, будет реализован в рамках частно-государственного партнерства. Сегодня ни в Волгоградской области, ни в других регионах ЮФО такой метод диагностики раковых заболеваний не применяется ввиду отсутствия оборудования. Волгоградцев, которые нуждаются в обследовании на ПЭТ-сканере, сегодня отправляют в московский институт имени Блохина.

Кроме того, в начале 2018 года планируется объявление лизинговой закупки двух аппаратов лучевой терапии - крайне дорогой, по словам Шкарина, но весьма важной техники для онкологического центра. На службу в диспансер аппараты должны поступить к концу следующего года.

На съезде партии «Единая Россия», который проходит сегодня в Москве, глава облздрава принимал участие в работе одной из семи дискуссионных площадок под названием «Здоровое будущее».

Напомним, в конце ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручал руководству комитета здравоохранения разработать план мероприятий по развитию онкологической службы региона. Глава области выразил озабоченность ростом смертности от рака. По остальным причинам смерти жителей в Волгоградской области отмечается снижение.