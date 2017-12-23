Депутатам Волгоградской гордумы добавили год для особенной пенсии





Депутатам Волгоградской гордумы придется поработать целых два года вместо одного, чтобы заслужить ежемесячную муниципальную денежную выплату – пенсию за выслугу лет. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения были внесены в положение о статусе депутата Волгоградской гордумы в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Впрочем, речь идет лишь о тех депутатах, которые работают на постоянной основе. В настоящий момент это глава Волгограда Андрей Косолапов, первый заместитель главы Волгограда Владлен Колесников и заместитель главы Алексей Волоцков. Теперь депутатам, работающим на постоянной основе, придется поработать на оплачиваемых постах два года, ранее этот срок был определен одним годом. Но муниципальную выплату им назначат, когда они отправятся на пенсию по старости. К слову, если в отношении депутатов были вынесены обвинительные приговоры суда или, если они не соблюдали ограничений, запретов или не исполняли обязанности, установленные федеральным законодательством, особенная пенсия им не светит.



