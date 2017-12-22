Компании не удалось обжаловать 500-тысячный штраф за гибель рабочего на "Волгоград Арене"

Арбитражный суд Поволжского округа отставил без изменения решение о штрафе в размере 500 тысяч рублей для ООО "МосТрансПроект", по вине которого погиб строитель на стадионе "Волгоград-Арена". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, инцидент произошел в начале второго ночи 3 декабря 2016 года. Как ранее сообщало ИА "Высота 102", при работе гидравлического подъемника на шасси грузовика "Daewoo Super Novus", от сильного удара о неподвижную секцию стрелы подъемника разрушилась люлька, в которой находились двое рабочих. Один из монтажников упал на бетонную плиту и получил смертельные ранения. Второй рабочий отделался легкими травмами.

Выяснилось, что грузовик, арендованный ООО "МосТрансПроект", имел дефект из-за которого и произошла трагедия. Ростехнадзор оштрафовал фирму на один миллион рублей за грубое нарушение требований промышленной безопасности. Компания обжаловала это решение в областном арбитраже. Там сумму штрафа снизили вдвое. Теперь это решение, поддержанное окружным судом, вступило в законную силу.