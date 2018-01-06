«Победный 43-й»: Новый год в Сталинграде 75 лет назад советские солдаты встречали по-особенному

Новогодние праздники не стали препятствием для продолжения работ по благоустройству Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в частности, на одной стороне улицы Невской рабочие в настоящее время укладывают брусчатку. Окончания работ с нетерпением ждут жители близлежащих домов: все это время они вынуждены были терпеть неудобства в виде вырытых траншей и гор грунта, которые им приходилось преодолевать при переходе дороги. Также в эти праздничные дни рабочие продолжали доводить до ума остановочные павильоны, устанавливая в них стеклянные ограждения. Сейчас лишь часть остановок предстали перед горожанами в готовом виде. Между тем, не все волгоградцы довольны тем, что остановки закрыты от ветра лишь...