|Общество
|08.01.2018 12:12
В Волгоградском ботаническом саду лето побеждает зиму
Если в новогоднюю ночь в ваш дом заглянет счастье и ему понравится увиденное, то оно задержится у вас на весь год. В этом убеждены сотрудники Волгоградского ботанического сада, с которыми встретились журналисты ИА «Высота 102» в эти праздничные дни. Именно здесь, когда сюда попадаешь, шумный город как бы исчезает, оставляя позади житейскую суету, и открывается совсем другой мир…
Об искусстве общения с природой, умении находить в этом общении творческое начало, красоте и гармонии, которые должны быть рядом с человеком всегда – в репортаже информагентства.
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру
«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
Добрыми переменами обернулся канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии...
Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы...
|Общество
|08.01.2018 13:58 (Обновлено: 08.01.2018 13:59)
Праздничные мероприятия в Волгоградской области прошли организовано, нарушений правопорядка не выявлено. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сегодня на оперативном совещании в Волгограде сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, в праздничные и выходные дни в регионе прошло более 900 массовых мероприятий, участие в которых приняли свыше 400 тысяч человек. В обеспечении правопорядка было задействовано около 5 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, казаков и дружинников. Губернатор напомнил, что совсем скоро в Волгоградской области пройдут масштабные торжества, посвященные 75-летнему юбилею Сталинградской Победы. «Подготовка к празднованию 75-летия Сталинградской Победы проходит в плановом режиме», - отметил глава региона. На следующей неделе в...
Прочитана: 207 раз
|Происшествия
|08.01.2018 12:24 (Обновлено: 08.01.2018 13:15)
Открыть огонь по колесам автомобиля, в котором ехал 23-летний нарушитель, пришлось полицейским в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне днем инспекторы ДПС попытались остановить отечественную “семерку”, но водитель не подчинился стражам порядка и попытался скрыться на своем авто. При этом он грубо нарушил правила безопасной езды. Сотрудники полиции пустились в погоню. Лихач игнорировал приказы остановиться, поэтому правоохранители были вынуждены открыть огонь по удиравшей легковушке. Однако это не остановило беглеца - он продолжал ехать на пробитых колесах. Остановить мужчину за рулем удалось только тогда, когда дорогу перед ним заблокировали другие экипажи ДПС. При задержании мужчина сопротивлялся...
Прочитана: 3473 раз
|Происшествия
|08.01.2018 11:11
Маленькая девочка пострадала в аварии, произошедшей сегодня в Котовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" представители экстренных служб региона, ДТП случилось утром на дороге "Котово-Коростино". 7-летняя пассажирка легкового авто получила травму головы при опрокидывании машины. Ребенок госпитализирован в травматологическое отделение Камышинской центральной городской больницы. Обстоятельства ДТП уточняются.
Прочитана: 749 раз
|Происшествия
|08.01.2018 09:38
Пожилая женщина, гулявшая во дворе, попала под колеса грузовика в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне утром на улице Твардовского во дворе дома №8. Трогаясь с места, 25-летний водитель грузового "Mercedes-Benz 1823" не убедился в безопасности своего маневра и сбил 88-летнюю женщину. В результате аварии у пенсионерки оказалась сломана нога. Пострадавшая госпитализирована.
Прочитана: 1339 раз
|Культура
|07.01.2018 19:28 (Обновлено: 08.01.2018 09:37)
Отставки, новые назначения, резонансные проверки, покинувшие регион при странных обстоятельствах музыкальные раритеты - далеко не все события, которыми в 2017 году оказалась богата сфера культуры Волгоградской области. Редакция ИА "Высота 102" попыталась вспомнить самые знаковые моменты, повлиявшие на культурную жизнь региона в прошлом году. Лишился в 2017 году должности председателя комитета культуры Волгоградской области Виктор Гепфнер. Он считался чиновником-"долгожителем", так как возглавил это направление в 2009 году и смог удерживаться в руководящем кресле при нескольких губернаторах долгие 8 лет. Сферу культуры в ранге вице-губернатора стал курировать Владимир Попков. В числе своих приоритетных задач он назвал обновление...
Прочитана: 16362 раз
|Общество
|07.01.2018 17:13
Сквозняк в помещениях, плохое освещение и высокая влажность стали основаниями для приостановления на 30 суток деятельности МКУК «Динамовский центр культуры и благоустройства» Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Нехаевского районного суда. На приостановлении работы дома культуры настаивали представители территориального отдела Роспотребнадзора, которые выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации здания учреждения. В ходе проверки было установлено, что в доме культуры отсутствует рабочее освещение, а температура в помещениях всего +4...+4,8 °C при нормативе в +13 – +24 °C. Влажность воздуха в помещениях также превышает норму и составляет 80% при допустимых...
Прочитана: 5369 раз
|Общество
|07.01.2018 15:08
Должностное лицо, ответственное за содержание дорог во Фроловском районе Волгоградской области, оштрафовали на 10 тысяч рублей за несвоевременную обработку проезжей части противогололедной смесью. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял мировой судья судебного участка № 60 Волгоградской области, рассмотрев административный материал, составленный инспектором ГИБДД в отношении главного инженера Фроловского ДРСУ - филиала ГБУ «Волгоградавтодор» Владимира Шаповалова. По материалам дела, он, будучи ответственным за содержание дорог в районе, 26 ноября 2017 года своевременно не устранил нарушения, угрожающие безопасности дорожного движения, а именно не произвел отсыпку противогололедной смесью проезжей части автодороги Фролово-Ольховка-Камышин, что привело к образованию наледи и снежного наката. Постановление...
Прочитана: 3267 раз
|Общество
|07.01.2018 14:24
Накануне 1700 года Петр І издал указ праздновать Новый год по европейскому обычаю – 1 января. Тогда впервые отгремел праздничный салют, а в домах появился главный атрибут праздника - новогодняя елка. В Царицыне долгое время любимым праздником было Рождество Христово. Новый год тоже отмечали, но менее масштабно. Какие блюда были на праздничных столах, чем любили заниматься в новогодние и рождественские каникулы жители Царицына, как наряжали елки, а также что изображали на открытках 100 лет назад и во времена СССР - в видеоматериале ИА "Высота 102".
Прочитана: 10108 раз
|Происшествия
|07.01.2018 11:42
Два человека пострадали от огня в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в частном доме поступил из СНТ "Строитель". К моменту прибытия пожарных дом площадью 36 квадратных метров был полностью охвачен огнем. Менее 20 минут понадобилось расчётам пожарно-спасательной части №65, чтобы обуздать стихию. Но тем не менее от огня пострадали 37-летняя женщина и 52-летний мужчина. Причиной случившегося, по мнению специалистов, мог стать разгерметизировавшийся газовый баллон.
Прочитана: 4925 раз
|Происшествия
|07.01.2018 11:32
Фугасную авиационную бомбу (ФАБ-100),найденную в овраге в районе улице Менжинского в Тракторозаводском районе Волгограда обезвредили сегодня, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Первая в наступившем году авиационная бомба времён войны,найденная на территории Волгоградской области, была вывезена в безопасное место в район Орловского карьера в сопровождении экстренных служб. Обезвреживание снаряда провели специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России.
Прочитана: 1136 раз
|Происшествия
|07.01.2018 10:32
Туши трех косуль нашел инспектор по охране окружающей среды в "УАЗе", остановленном для проверки в Кумылженском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, внедорожник был задержан во время рейда по охране биоресурсов в природном парке "Нижнехоперский", в двух километрах севернее хутора Митькин. Убитых животных обнаружили в багажном отсеке. Прибывшие на место полицейские выяснили, что разрешение на охоту у 44-летнего местного жителя не было. Как стало известно информагентству, на нелегальный промысел вышел механик Кумылженского филиала "Волгоградского лесопожарного центра". У браконьера изъяли гладкоствольное охотничье ружье марки "ТОЗ" шестнадцатого калибра. Ущерб, нанесенный окружающей среде, специалисты оценивают в 300 тысяч рублей....
Прочитана: 2079 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|07.01.2018 08:32
Новый 1943 год советские солдаты в Сталинграде встречали с особым чувством. Они еще не знали, что до окончательного разгрома немецко-фашистских войск на берегах Волги остается чуть больше месяца, но уже явственно ощущали дыхание приближающейся победы. О праздничном столе, открытках с фронта и новогодних пожеланиях из Сталинграда - в видеоматериале ИА "Высота 102".
Прочитана: 9185 раз
|Общество
|06.01.2018 20:19
Похороны бывшего ректора ВолГУ Олега Иншакова назначены на вторник, 9 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в университете, по завещанию бывшего руководителя вуза прощание с ним состоится в здании научной библиотеки, расположенной по соседству с главным корпусом вуза. Панихида начнется в 11.00. Похоронен Олег Иншаков будет на Димитриевском кладбище. Библиотеку ВолГУ можно считать долгожданным детищем самого Олега Васильевича. Крупнейшее в ЮФО научное книгохранилище поле долгих лет строительства распахнуло свои двери в марте 2014 года. ...
Прочитана: 14990 раз
|Культура
|06.01.2018 14:57
В канун Рождества в волгоградском клубе творческой интеллигенции "Парнас" подвели итоги ушедшего года. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в волгоградском доме литераторов, основные события были связаны с победами молодых поэтов и писателей на международных и всероссийских конкурсах. Среди них - литературно-художественные конкурсы "Сталинградская сирень", "Гренадеры, вперёд!", "Жемчужная строка", пушкинский конкурс-фестиваль, который традиционно проходит в области в День русского языка. Победителей, завоевавших первые, вторые и третьи места, поздравили руководители писательского Союза, особо отметив современное звучание стихотворений Елены Ломакиной, искренность интонаций произведений Людмилы Колесниченко и Владислава...
Прочитана: 4263 раз
|Общество
|06.01.2018 14:54
Новогодние праздники не стали препятствием для продолжения работ по благоустройству Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в частности, на одной стороне улицы Невской рабочие в настоящее время укладывают брусчатку. Окончания работ с нетерпением ждут жители близлежащих домов: все это время они вынуждены были терпеть неудобства в виде вырытых траншей и гор грунта, которые им приходилось преодолевать при переходе дороги. Также в эти праздничные дни рабочие продолжали доводить до ума остановочные павильоны, устанавливая в них стеклянные ограждения. Сейчас лишь часть остановок предстали перед горожанами в готовом виде. Между тем, не все волгоградцы довольны тем, что остановки закрыты от ветра лишь...
Прочитана: 2064 раз
7 января 19:28
7 января 17:13
7 января 10:32
7 января 08:32
6 января 20:19
6 января 14:57
Общество
7 января 17:13
6 января 20:19
6 января 18:41
6 января 12:59
5 января 16:26
5 января 09:18
3 января 13:05
3 января 06:06
3 января 06:05
2 января 19:42
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 8 Января, Пн
Волгоград
температура 0..2 С, давление 757..759 мм рт.ст., ветер Западный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
8 Января, Пн
|1 $
|57.6002 руб.
|1 €
|68.8668 руб.
|1 GBP
|77.6739 руб.
|1 CHF
|58.9743 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Самые читаемые новости
Просмотров: 10616
Просмотров: 6455
Просмотров: 6333
Просмотров: 2501
Просмотров: 2079
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +91 / 4-
Рекомендации: +91 / 40-
Рекомендации: +91 / 25-
Рекомендации: +90 / 24-
Рекомендации: +80 / 1-
Рекомендации: +79 / 2-
Рекомендации: +79 / 0-
Рекомендации: +78 / 3-
Рекомендации: +59 / 6-
Рекомендации: +59 / 1-