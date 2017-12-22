По итогам съезда «Единой России» реализация партийных проектов в Волгоградской области пойдет бодрее









В Волгоградской области кураторы партийных проектов «Единой России» попадут под сокращение. О том, что количество партпроектов в регионе можно и даже нужно сократить, корреспонденту ИА «Высота 102» на съезде «Единой России» заявил замсекретаря реготделения партии Сергей Булгаков. Вместо 22 проектов в новом году может остаться только 13-14. Какие именно направления подвергнут реорганизации, а также слиянию – станет известно по итогам съезда, который проходит 22-23 декабря на ВДНХ в Москве. Тренд на сокращение количества партийных проектов коснется всех регионов страны.













По мнению Сергея Булгакова, такое решение назрело давно, поскольку некоторые проекты по своим тематикам пересекаются между собой, а внимание партийцев рассредотачивается по различным направлениям. Концентрация усилий на самых приоритетных проектах, среди которых, к примеру - благоустройство территорий, по словам Булгакова, повысит качество работы партийцев.

Напомним, еще весной текущего года на одном из партийных совещаний секретарь регионального политсовета «Единой России» Сергей Горняков сетовал на то, что не все кураторы проектов вообще в курсе, за какое направление они отвечают. Не состоятельны, по мнению регионального лидера «Единой России», и доводы скептиков, которые говорят о недостаточности денежных средств для реализации партийных проектов. «Какие нужны средства, чтобы реализовать программу «Управдом»? В чем проблема-то? Но никто не хочет сегодня. Ладно, мы себя критиковать, по большому счету, не можем. Получается, что глава администрации будет сам себя критиковать за плохую работу. Но управляющие компании - в основном, частные. Раньше все плакались, что на УК нет возможности повлиять. Сегодня даже в администрации Волгограда создали уполномоченный орган по контролю за управляющими компаниями. Вот здесь нужны деньги? Нужно желание!», - эмоционально обрисовал ситуацию Сергей Горняков. Сергей Булгаков также пытался встряхнуть коллег из районов области. Он заявил о важности расширения круга вовлеченных в реализацию проектов людей, «чтобы уходить от привычных нам аудиторий, когда мы идем только к бюджетникам или активистам».

В Волгоградской области реализуются такие проекты партии «Единая Россия», как «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Народный контроль», «Экология России», «Старшее поколение» и другие, в рамках которых, в том числе, в развитие инфраструктуры на грантовой основе выделяются бюджетные средства.



