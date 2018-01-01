|Общество
|02.01.2018 19:42
«Прошлогодний салат»: с приветом из 2017 года!
С точки зрения журналистов ИА «Высота 102» прошедший год был урожайным на феерические появления перед телекамерами медийных персон Волгоградской области. Архив информагентства пополнился занятными кадрами. В результате в праздничный «видеосалат» попали: бодрый глава региона Андрей Бочаров на каланче, бывший директор областного краеведческого музея Ирина Карева и ее муки, вызванные мыслями о судьбе той самой каланчи, признания в любви сами знаете кому от спортсменки Елены Исинбаевой и депутата Госдумы Анны Кувычко, шипы электората в душе энергичного депутата городской думы Волгограда Андрея Гимбатова, пассаж худрука НЭТа про золотые яйца, фрагмент празднования юбилея волгоградского СИЗО № 1, символ 2018 года на руках у генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко, нефотогеничный заместитель главы администрации Волгограда Олег Тетерятник, его реалистичный шеф Виталий Лихачев, депутаты областной думы, владеющий хорошей машиной бывший заместитель губернатора Волгоградской области Александр Беляев, новый главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Сергей Павлов, глава областного спорткомитета Александр Глинянов и кое-кто еще … Приветы из прошлого года - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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|Расследования
|02.01.2018 15:48
В Волгоградской области провели рейд по нелегальным свалкам после фильма Аркадия Мамонтова «Генеральная уборка»
В первые рабочие дни наступившего года станут известны результаты проб и отходов, взятых на территории Городишенского района Волгоградской области, на участках, используемых для размещения нелегальных полигонов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора по Волгоградской области, поводом для рейда, в котором также приняли участие сотрудники центрального аппарата Росприроднадзора, облкомприроды, прокуратуры Городищенского района и эксперты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области, стал фильм известного российского журналиста Аркадия Мамонтова «Генеральная уборка». Напомним, журналисты съемочной группы федерального канала показали на примере Городишенского района, как в Волгоградской области процветает незаконный мусорный бизнес. Также федералы побывали в Астраханской...
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|Общество
|02.01.2018 13:57 (Обновлено: 02.01.2018 14:00)
Завтра в Комсомольском парке откроются 3 творческие мастерские: «Рождественские забавы», «Новогодняя игрушка» и «Новогодняя елка». Волгоградцы и гости города смогут принять участие в хороводных и подвижных играх-забавах, сделать своими руками новогоднюю игрушку и украсить ею новогоднюю ель, установленную в Комсомольском саду, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. 3 января с 14-00 до 17-00 здесь состоится праздничная шоу-программа «Зимние сказки Волшебного леса». С 14-00 до 15-00 – праздник пройдет в виде театрализованного представления «Волшебный сундучок», а с 15-00 до 17-00 – развлекательной шоу-программы «Лесные забавы».В творческой мастерской «Рождественские забавы» будут представлены игровые фольклорные программы. Это - хороводные и подвижные...
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|Происшествия
|02.01.2018 12:34
Один человек получил ожоги и четверых пришлось эвакуировать во время пожара в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сегодня утром в 6 часов 35 минут поступил сигнал о пожаре в девятиэтажке на улице Николая Отрады. Там в одной из комнат двухкомнатной квартиры горела домашняя утварь. Расчёты пожарно-спасательной части №1 прибыли на место и потушили пламя менее чем за двадцать минут. От огня пострадал 45-летний мужчина.
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|Общество
|02.01.2018 11:36
Жители Волжского и Волгограда, которые пользуются маршрутами №123 и 146, соединяющими эти два города Волгоградской области, после смены перевозчика не могут узнать расписание этих автобусов. Как напоминает ИА «Высота 102», в конце прошлого года по результатам аукциона, проведенного комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, право на обслуживание данных маршрутов получило ООО «Волгоградский автобусный парк», тогда как традиционно по данным маршрутам курсировал транспорт Волжской автоколонны 1732. Новый перевозчик за 33 миллиона рублей должен будет обслуживать эти направления до осени этого года. В волжской автоколонне в конце прошлого года попрощались с пассажирами, которые пользуются автобусами №123 и 146, и предложили уточнить...
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|Происшествия
|02.01.2018 10:04
Несколько похожих ДТП зафиксировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, так, в Николаевском районе в кювете оказалась отечественная «Лада» - водитель не справился с управлением, вылетел на встречку, после чего машина опрокинулась. Водитель доставлен в больницу. Таким же печальным финалом закончилась поездка для 21-летней девушки в Ленинском районе. Она также получила травмы, когда ее десятка вылетела в кювет. 32-летняя женщина-водитель также травмировалась, когда ее иномарка перевернулась в кювет в Михайловском районе. Предварительная причина ДТП – превышение скорости водителем. В Руднянском районе в такую же ситуацию попал 67-летний водитель Шевроле...
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|Общество
|02.01.2018 05:38
С пожеланиями добра, долгих лет жизни и здоровья в адрес президента России и руководителей администрации Волгоградской области обратились в редакцию ИА «Высота 102» жители хутора Закутский Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» З. Гаврикова, Т. Юдина, Т.Мещерская, М.Юшина, В. Борн, особые слова благодарности – губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову и первому заместителю губернатора Волгоградской области – председателю комитета финансов администрации региона Александру Дорждееву. «В условиях кризиса власть проявляет заботу о сельских жителях. Теперь мы можем наслаждаться благами цивилизации, тепло и горячая вода пришли в наши дома», - поделились своей радостью жители хутора. Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно...
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|Общество
|02.01.2018 05:18
Редакция ИА «Высота 102», прощаясь с 2017 годом, вспомнила героев репортажей, которые в наше непростое время находят в себе силы идти против ветра, исполнять свои мечты, оставаться верными профессии, помогать беззащитным и просто жить по совести. Девятого ребенка в 2017 году родила жительница Нехаевского района Елена Мещерякова. Новорожденную девочку назвали Викторией. После торжественной церемонии выписки из волгоградского областного клинического перинатального центра №2 немногословные супруги Мещеряковы выразили уверенность, что достойно справятся с воспитанием всех своих детей - теперь это 7 сыновей и 2 дочки. В большой семье из глубинки Волгоградской области привыкли много работать, не жаловаться...
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|Здравоохранение
|01.01.2018 16:21
По сложившейся традиции в первый день нового года губернатор Андрей Бочаров с инспекцией посетил медучреждение. Об этом сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Целью визита в «Клиническую больницу скорой медицинской помощи №7» стала проверка качества ремонта стационара. В минувшем году было завершено обновление детского корпуса, в котором отремонтированы нейрохирургическое, пульмонологическое и ЛОР-отделения, обустроена соляная шахта. Близятся к финалу работы в роддоме, уже готова женская консультация....
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|Общество
|01.01.2018 13:15
Билет из Волгоградской области новогоднего тиража лотереи «6 из 36» стал единственным, где были угаданы все комбинации чисел. Как сообщает ИА «Высота 102», победитель был объявлен сегодня, в первый день нового 2018 года, на одном из федеральных каналов. Номера шаров, которые составили выигрышную комбинацию, были определены при помощи лототрона. В итоге выигрыш победителя из Волгоградской области составил 12 миллионов 983 тысячи 300 рублей. Отметим, что в ходе опроса, которые проводили журналисты информагентства в преддверии Нового года, жители Волгограда рассказали, что ожидают от 2018 года. Так, волгоградцы надеются на мир во всем мире,...
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|Происшествия
|01.01.2018 10:03
Маленький мальчик погиб в первые часы нового года в Михайловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, трагедия произошла в станице Арчединской около половины шестого утра. К моменту прибытия медиков 10-летний ребенок был уже мертв. По словам родителей, малыш умер от приступа бронхиальной астмы.
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|Общество
|01.01.2018 09:46
Четвероногие напарники стали главными героями новогоднего видеопоздравления сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщает ИА “Высота 102”. Оказалось, служебные собаки не только помогают ловить преступников, но и не прочь повеселить окружающих своими выходками.
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|Общество
|01.01.2018 09:36
Ушастые и глазастые, милые и грозные, вальяжные и резвые – они такие разные, но все невероятно обаятельные! ИА «Высота 102» представляет вниманию читателей «собачий рай» волгоградских политиков, в семьях которых живет главный символ 2018 года – у кого-то один, а у кого-то сразу несколько. Представленные снимки – работа фотографа Романа Юкляевского. В начале нового года в Волгограде будет организована фотовыставка, главными героями которой станут любимые питомцы известных волгоградских политиков. С собаками все ясно, но... Нам показалось, или здесь пробежала кошка?... Смотрите скорее фоторепортаж! Виталий Лихачев, глава администрации...
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|Здравоохранение
|01.01.2018 09:34
В перинатальном центре Волгограда за минувшие сутки появилось на свет 7 новых граждан: 4 мальчика и 3 девочки. Об этом ИА «Высота 102» сообщил сегодня заместитель главного врача центра Андрей Середин. Все дети и их мамы чувствуют себя хорошо. По словам Середина, первая девочка родилась в 23.05, почти за час до боя курантов. С начала года в Волгоградском областном клиническом перинатальном центре №2 родилось 4 тыс. 667 детей, а всего с момента открытия перинатального центра в 2010-2016 г.г. медицинский персонал принял 21 тыс. 958 родов....
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|Общество
|31.12.2017 19:06
Особым поводом для гордости волгоградцев, отправившихся встречать новый год в Москву, стала возможность увидеть на Манежной площади силуэт знаменитой статуи «Родина-Мать зовет!». Главная достопримечательность Волгограда стала частью инсталляции, посвященной городам – организаторам ЧМ-2018. Фотографию в редакцию ИА «Высота 102» прислали читатели, которые в преддверии новогодней ночи решили поделиться с земляками положительными эмоциями. Величественный символ города-героя Волгограда действительно впечатляюще смотрится на фоне московского Кремля.
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|Общество
|31.12.2017 18:03
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам
Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! Уходящий 2017 год внес много нового в нашу жизнь, отдельные события были приятны и радовали нас, другие - разочаровывали и огорчали. В любом случае, год Петуха подходит к концу. Впереди — новый 2018 год, год Собаки. ...
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