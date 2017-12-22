Работникам культуры в Волгограде добавят к зарплате почти 90 миллионов рублей

Сегодня депутаты Волгоградской гордумы приняли решение об увеличении зарплаты работников учреждений культуры города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе гордумы, заработная плата работников учреждений культуры Волгограда будет увеличена с 1 октября 2017 года за счет повышающих коэффициентов в среднем на 38 процентов.

Проект решения разработан администрацией Волгограда в целях реализации майских Указов Президента РФ. Повышение зарплаты ожидает именно рядовых сотрудников отрасли – оно коснется 1072 работников муниципальных учреждений культуры: театральных коллективов, концертных организаций, Домов культуры, парков, а также библиотек. С целью повышения заработной платы работникам культуры в системе оплаты труда будут введены повышающие коэффициенты. Так, работники учреждений культуры за высокие достижения смогут рассчитывать на доплату в размере половины минимального (должностного) оклада. Кроме того, предусмотрены повышающие коэффициенты для волгоградских библиотекарей. Работники библиотек для взрослых смогут рассчитывать на поощрение в размере 0,55 от минимального (должностного) оклада, детских библиотек - в размере 0,45 от минимального (должностного) оклада.

На введение повышающих коэффициентов в бюджете на 2017 год уже предусмотрено 17,7 млн. рублей дополнительных расходов, на 2018 год – почти 71 млн. рублей. В результате средняя зарплата муниципальных работников культуры вырастет на 38 процентов. Причем повышение зарплаты вводится с 1 октября текущего года, то есть сотрудники уже в ближайшее время получат перерасчет.

Добавим, что повышающие коэффициенты вводятся для всех работников отрасли культуры, кроме руководящего состава учреждений – директоров, их заместителей и главных бухгалтеров.



