Спасательный вертолет МЧС прибыл на место постоянной дислокации в Волгоград









Сегодня в Волгоград из Ростова-на-Дону прибыл многоцелевой вертолет Ми-8, который будет базироваться в аэропорту города-героя. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, Ми-8 МТВ-1 оснащен специальным оборудованием и медицинским модулем, который позволяет следить за здоровьем пациента, отслеживать в полете такие жизненно важные функции, как артериальное давление и кислородный баланс. В комплекте также аппарат искусственной вентиляции лёгких, кардиограф и хирургический вакуумный насос. Вертолёт будет обеспечивать оперативное реагирование в случае возникновения различных ситуаций: для проведения воздушной разведки и мониторинга пожароопасной и паводковой обстановки, тушения пожаров с использованием водосливного устройства (ВСУ-5), в том числе природных пожаров и др. Помимо работы в ЧС и санитарной эвакуации, вертолет будет дежурить вблизи объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 для оказания в случае необходимости экстренной помощи.



