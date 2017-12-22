Около 900 тысяч рублей за несколько лет украла у своих работодателей домработница из Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, об этом полицейским сообщила 39-летняя жительница города-спутника. Женщина указала, что из ее квартиры периодически пропадали разные суммы денег. А вчера, когда она неожиданно вернулась домой, увидела как ее 43-летняя домработница прячет в карман три тысячи рублей. Эти деньги лежали на столе в комнате. Пойманная с поличным волжанка призналась в мелкой краже, но наотрез отказалась сознаваться в почти миллионном воровстве. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. За кражу ей грозит до 5 лет тюрьмы.



