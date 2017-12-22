В Волгоградской области предприниматель пытается взыскать с энергетиков свыше 3 млн рублей за сгоревшее имущество

Предприниматель из Палласовского района просит суд взыскать с ПАО «МРСК ЮГА» - «Волгоградэнерго» сумму ущерба, причиненного в результате пожара в размере 3 324 665, 50 руб., а также расходы по оплате услуг эксперта в размере 30 000 руб. Данное дело рассматривается в настоящее время в арбитражном суде Волгоградской области.

Как пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве, 23 августа 2017 г. на территории Калашниковского сельского поселения Палласовского района произошел пожар, в результате которого были уничтожены часть хозяйственных построек, а также различного рода оборудование и техника сельскохозяйственного назначения, принадлежащее ИП Нагаеву.

Зона очага пожара расположена в месте прохождения ЛЭП. Причиной его возникновения явилось воспламенение сухой травы после попадания раскаленных частиц металла (искр) в результате перехлеста проводов линии электропередач. Указанная электрическая линия, по причине которого произошел пожар, находится на балансе ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и обслуживается последними. В заявлении истца подчеркивается, что юридические лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование электрической энергии высокого напряжения), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности. Предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2018 года.



