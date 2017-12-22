В Волгоградской области двое школьников подняли по тревоге отдел полиции

Настоящий переполох устроили в родном городе двое школьников из Камышина. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне вечером в полицию обратились родители двоих мальчиков. Они сообщили что их дети, которым 8 и 10 лет, не вернулись домой после школы. Местный отдел МВД был поднят по тревоге.

Правоохранители начали обыскивать улицы, дворы, заброшенные здания. Подняли на ноги соседей пропавших детей, школьных учителей и одноклассников. Мальчишек нашли уже после 11 вечера на одной из улиц города. Как выяснилось, после занятий дети пошли кататься на горку, а затем зашли в гости к приятелю и засиделись у него допоздна.

Стражи порядка сопроводили ребят домой и провели с их родителями профилактические беседы.







