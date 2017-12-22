Волгоградскому суспензионному поливинилхлориду – 45 лет









45 лет назад на промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа» были получены первые тонны суспензионного поливинилхлорида, произведённого по японской технологии.

Как рассказали ИА «Высота 102» на предприятии, контракт с японской фирмой «Куреха» об организации на волгоградском «Каустике» производства полихлорвиниловой смолы (ПВХ-С) был подписан ещё в 1967 году. Специалисты из Японии подготовили проект, разработали техническую документацию и поставили оборудование для нового комплекса. В декабре 1972 года на комбинате получены первые тонны нового химического продукта, который сразу же оказался востребован во многих отраслях экономики страны. На новом производстве была введена первая полностью автоматизированная система управления, в процессе его создания расширилась вся инфраструктура предприятия – тепло-, паро- и электроснабжение, подъездные пути, трубопроводы.

«В начале 70-ых, при том уровне закрытости Советского Союза перед остальным миром, нам сложно было даже представить саму возможность работать с японцами над нашим совместным проектом, - говорит ветеран «КАУСТИКа» Виктор Хряпин. – Но мы с первых дней установили с ними нормальный человеческий контакт и упорно учились у них всему. Успешный запуск ПВХ-С – это труд первоклассных специалистов и руководителей, которые, без преувеличения, вкладывали душу в новое производство. Я сам, в буквальном смысле, «на животе» прополз по всем технологическим трубопроводам при их проверке на соответствие проектным показателям. В самые трудные, 90-е годы, во многом благодаря высокому качеству и расширению марочного ассортимента нашего суспензионного поливинилхлорида, а также увеличению его поставок на экспорт, выжил и весь коллектив «КАУСТИКа».

Первоначальная мощность нового производства не превышала 60 тысяч тонн готового продукта в год, с 2007 года этот показатель на «КАУСТИКе» довели до 90 тысяч тонн в год. Всего же с декабря 1972 года по декабрь 2017 года предприятие выпустило более 2,9 миллиона тонн суспензионного поливинилхлорида – все эти годы «КАУСТИК» входит в число ведущих российских производителей этого химического продукта.













Сегодня ПВХ, произведённый на волгоградском «КАУСТИКе», поставляется в 35 регионов Российской Федерации и 9 стран мира.

Суспензионный поливинилхлорид широко применяется в различных сферах – в производстве плёнки и полимерной тары для упаковки пищевых продуктов и товаров народного потребления, оконных профилей и дверных блоков, кабельного и медицинского пластиката, искусственной кожи, высокопрочных труб, линолеума и других.











