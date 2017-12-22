Щвейцарской компании пришлось отложить планы по банкротству волгоградского комбината «Красный Октябрь»





Арбитражный суд Волгоградской области вернул заявление о банкротстве АО «ВМК» «Красный Октябрь» швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, в поданных документах не были подтверждены полномочия члена совета директоров комбината на представление интересов компании. Также заявитель не обратился в арбитражный суд с ходатайством о продлении сроков исправления нарушений при подаче заявления о банкротстве.

Напомним, заявление о банкротстве «Красного Октября» швейцарская компания направила в арбитражный суд Волгоградской области 1 декабря 2017 года. Но заявление было оставлено без движения в связи с рядом нарушений, до 20 декабря. Как выяснилось, заявитель не провел «работу над ошибками». Впрочем, этот факт не может помешать компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA вновь подать соответствующее заявление в арбитражный суд. Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», 7 декабря арбитражный суд принял к производству заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом АО «ВМК «Красный Октябрь». Объем финансовых претензий налоговиков к комбинату – более 660 миллионов рублей. Решение о назначении дела к судебному разбирательству по заявлению налоговой инспекции будет принято с учетом решения по заявлению швейцарской компании.

Напомним, ухудшение финансовой ситуации на предприятии, увольнение персонала, а также намерение собственника обанкротить стратегическое предприятие России, работающее в том числе и на оборонзаказ, вызвало обеспокоенность федерального центра. Сейчас прорабатываются варианты выхода из сложившегося положения на уровне заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина.



