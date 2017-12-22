В Волгоградской области задумались о благополучии пожилых людей





В Волгограде стартовал проект «Субъективное благополучие пожилого человека: услышать, понять, помочь». В диагностике и социально-психологическом тренинге приняли участие пожилые граждане, обслуживаемые в Волгоградском доме-интернате, сообщили ИА «Высота 102» в областном совете ветеранов. Специалистами составлены пакет диагностических методик и программа тренинга, которые уже апробированы на экспериментальной группе пожилых граждан.

На основе данных, полученных в ходе реализации проекта в 10-ти муниципальных образованиях Волгоградской области, будет составлен социально-психологический профиль пожилого человека и определены его особенности в зависимости от принадлежности к различным группам (территориальной, этнической, возрастной). Материал станет помощником в работе волонтеров, а также специалистов служб социально-психологической помощи пожилым гражданам.

В настоящее время волгоградский областной совет ветеранов ищет для участия в проекте волонтеров, имеющих практический опыт психологической и социальной помощи пожилым гражданам.



