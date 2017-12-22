Заседание гордумы Волгограда началось почти с часовым опозданием из-за "прогульщиков"

Запланированное на сегодня заседание Волгоградской городской думы началось с почти часовым опозданием из-за депутатов-"прогульщиков". Как передает корр. ИА "Высота 102", к назначенному времени - к 10 утра - пришли только 30 из 48 депутатов, тогда как для кворума необходимо присутствие 32 народных избранников. Глава Волгограда, председатель гордумы Андрей Косолапов был вынужден извиняться за коллег, которые не пришли. Он выразил надежду, что их отсутствие на сегодняшнем заседании связано с новогодними поездками или другими уважительными причинами. После примерно 20-минутного ожидания на заседание пришел еще один депутат, но ситуацию это не спасло, так как для кворума все равно не хватало одного человека. Однако глава Волгограда все же начал заседание в так называемом неформальном режиме, в надежде, что кворум еще соберется. В итоге около 11.00 в зал зашел депутат Николай Курбатов, которого коллеги встретили аплодисментами. Он фактически спас заседание гордумы от срыва из-за отсутствия кворума.

Справка. Кворум — установленное законом, уставом организации или регламентом число участников собрания (заседания), достаточное для признания данного собрания правомочным принимать решения по вопросам его повестки дня.



