Пожилой мужчина был сбит грузовиком в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла накануне на федеральной автодороге Р-228 "Волгоград-Саратов-Сызрань" около 16 часов 40 минут. 39-летний водитель автомобиля «DAF» ехал со стороны Волгограда и сбил 61-летнего мужчину, который шел в том же направлении по краю дороги. От полученных травм пешеход умер на месте.

Отметим, что за неполные трое суток на трассе произошли три дорожно-транспортных происшествия. Они унесли жизни троих человек. Так 35-летний мужчина погиб при столкновении БТР "Тайфун" и "Шевроле-Нива" которое произошло в Дубовском районе вечером 20 декабря. Спустя сутки на той же дороге, но уже под Камышином при лобовом столкновении "Volkswagen Multivan" и "Лады Ларгус" погибла 56-летняя женщина. Она была пассажиром "Лады".