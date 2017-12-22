







Группа Компаний "Чистый город" завершила строительство крупнейшего современного мусоросортировочного комплекса в ЮФО, который расположен в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в "Чистом городе", в настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы, оформляются разрешительные документы, идет процесс подбора и обучения персонала. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит трудоустроить более 200 человек.













Мусоросортировочный комплекс оснащен современным оборудованием, в основном, ведущих российских производителей, которое не уступает по качеству зарубежным аналогам и адаптировано к нашим условиям.













Мощность комплекса - до 400 тысяч тонн отходов в год. Они будут поступать из северной части Волгограда, Волжского, Среднеахтубинского, Ленинского, Светлоярского и Быковского районов. Основные составляющие объекта - полигон ТКО, мусоросортировочный комплекс, установки по обезвреживанию биологических, медицинских, промышленных отходов, дробильное оборудование для крупногабаритного мусора, установки по утилизации строительных отходов. По словам председателя Совета директоров ГК "Чистый город" Полины Вергун, строительство мусоросортировочного комплекса является завершающей стадией создания первого регионального экотехнопарка. Запланировано его дооснащение автоматическим оборудованием, позволяющим увеличить отбор вторичного сырья. Всего в Волгоградской области предусмотрено создание двух экотехнопарков. В настоящее время идет строительство еще одного мусоросортировочного комплекса рядом с построенным в этом году полигоном ТКО в Светлоярском районе.

Параллельно с этими работами планируется строительство федерального экотехнопарка, проектирование которого ведется в настоящее время. Его основной задачей станет создание готового конкурентоспособного товара. Он расположится в одном из регионов ЮФО.



