В Москве открывается съезд партии власти









Сегодня в Москве, на ВДНХ стартует XVII съезд партии «Единая Россия». В настоящее время, как сообщает корр. ИА "Высота 102", идет регистрация делегатов и приглашенных на форум. В работе съезда, который начнет работу через час, примут участие более 20 представителей Волгоградской области. Семеро из них - делегаты, которые являются руководителями местных отделений партии. Это - Галина Алексеева, Камчат Даурембекова, Ольга Костякова, Марина Лисицкая, Евгений Самохвалов, Светлана Сикидина, Нина Холинова. Также на съезд приглашены губернатор Андрей Бочаров, председатель областной думы Николай Семисотов, секретарь реготделения «Единой России» Сергей Горняков, его заместитель по проектной работе Сергей Булгаков, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, руководитель Волгоградской приемной лидера партии Владлен Колесников и члены регионального исполкома «ЕР», депутаты Госдумы и сенаторы СФ ФС от региона.

С 22 по 23 декабря единороссы обсудят свои основные задачи на ближайший период и поддержат выдвижение президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства на новый срок.

Делегаты и приглашенные из Волгоградской области планируют сегодня участвовать на каждой из семи площадок, тематика которых будет соответствовать разделам программы партии, с которой та шла на думские выборы в сентябре 2016 года.

По уже сложившейся традиции съезд единороссов пройдет два дня. Председатель партии, глава правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в одном из мероприятий в пятницу, он выступит и с программным докладом на пленарном заседании.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе партии, на площадке "Качество государства" будут обсуждаться вопросы качества и доступности госуслуг, анализироваться избирательное законодательство и работа института наблюдателей, темами дискуссии также станут противодействие коррупции, повышение эффективности и прозрачности госзакупок. Площадка "Экономика роста и благосостояния" будет посвящена вопросам развития предпринимательства и промышленности, ее участники обсудят совершенствование системы межбюджетных отношений и перспективы увеличения экспортного потенциала России. Последняя тема будет подниматься и на дискуссионной сессии "Аграрная сверхдержава", где будут затрагиваться вопросы поддержки села и развития фермерства.

О том, как сохранить и повысить уровень благосостояния граждан и увеличить продолжительность их жизни, пойдет речь на площадке "Социальная политика". По данным партийной пресс-сслужбы, ключевыми темами этой дискуссии станут поддержка людей старшего возраста и оказание им помощи в трудоустройстве. Развитие системы здравоохранения, укрепление и сохранение здоровья детей, строительство перинатальных центров будут обсуждаться на площадке "Здоровое будущее". А участники сессии "Умная сила и культурное лидерство" подведут итоги реализации одноименного раздела программы, посвященного вопросам образования и культуры.

"Наконец, площадка "Быть хозяином в собственном доме" охватит темы, связанные с доступным жильем, решением проблем ветхого аварийного жилья, развитием комфортной городской среды", - уточнили в пресс-службе "Единой России".

Завершится первый день работы съезда заседанием комиссии по контролю за реализацией программы партии под председательством председателя "Единой России", премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. "На комиссии будет обсуждаться реализация всех разделов программы", - проинформировали в пресс-службе.

Сегодня же, будет открыта выставка партийных проектов.