Один человек погиб при столкновении грузовика и легкового авто в Еланском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" представители экстренных служб региона, авария произошла около 7 часов утра на дороге "Елань-Новоаннинский" неподалеку от села Дубовое. В результате ДТП тяжелые травмы получила 42-летняя женщина. Она погибла на месте до приезда бригады скорой помощи.

В ГУ МВД России по Волгоградской области факт аварии подтвердили. И уточнили, что на дороге столкнулись "КамАЗ" и "Лада Приора". Погибшая женщина находилась в легковом автомобиле.



