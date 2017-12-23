Количество жалоб от граждан, ограниченных в свободе, на недопустимые условия их перевозки специальным транспортом и нахождение в судах общей юрисдикции, увеличилось. Об этом ИА «Высота 102» заявили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области.

Так, по результатам обследования конвойных помещений судов Волгоградской области установлено, что в 7 помещениях вообще отсутствует санитарный узел, а раздельные санитарные узлы для сотрудников конвоя и спецконтингента, что предусмотрено нормативами для строительства новых зданий судов и реконструкции старых, имеются только в 7 районах области. Количество отдельных камерных помещений для подсудимых соответствует только в двух судах области (Нехаевский, Светлоярский), в 37 судах области из 44 существующих этот показатель составляет от 50% нормативной потребности и ниже, а в Клетском районном суде такие помещения вообще отсутствуют. Только в одном из судов площадь камер соответствует плановой потребности. Камерные помещения конвойных помещений, расположенные, как правило, в подвальных или полуподвальных уровнях, не имеют естественного освещения, а искусственного недостаточно. Отсутствие должной вентиляции противоречит правилам содержания граждан, страдающих особо опасными инфекционными заболеваниями, что, соответственно, создает проблемы как для реализации прав граждан, находящихся в условиях изоляции, так и для выполнения своих прав и обязанностей сотрудниками конвоя. Аналогичные недостатки установлены при обследовании купе специальных железнодорожных вагонов, предназначенных для перевозки осужденных и арестованных.

В связи с этим волгоградским уполномоченным Валерием Ростовщиковым представлен уполномоченному по правам человека в РФ специальный доклад «О проблемах правового регулирования порядка пребывания граждан в условиях их принудительного содержания», - подчеркнули в пресс-службе.



