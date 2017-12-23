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Общество
 24.12.2017 07:16

В Волгоградской области растет количество жалоб на условия принудительного содержания

Количество жалоб от граждан, ограниченных в свободе, на недопустимые условия их перевозки специальным транспортом и нахождение в судах общей юрисдикции, увеличилось. Об этом ИА «Высота 102» заявили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. 
Так, по результатам обследования конвойных помещений судов Волгоградской области установлено, что в 7 помещениях вообще отсутствует санитарный узел, а раздельные санитарные узлы для сотрудников конвоя и спецконтингента, что предусмотрено нормативами для строительства новых зданий судов и реконструкции старых, имеются только в 7 районах области. Количество отдельных камерных помещений для подсудимых соответствует только в двух судах области (Нехаевский, Светлоярский), в 37 судах области из 44 существующих этот показатель составляет от 50% нормативной потребности и ниже, а в Клетском районном суде такие помещения вообще отсутствуют. Только в одном из судов площадь камер соответствует плановой потребности. Камерные помещения конвойных помещений, расположенные, как правило, в подвальных или полуподвальных уровнях, не имеют естественного освещения, а искусственного недостаточно. Отсутствие должной вентиляции противоречит правилам содержания граждан, страдающих особо опасными инфекционными заболеваниями, что, соответственно, создает проблемы как для реализации прав граждан, находящихся в условиях изоляции, так и для выполнения своих прав и обязанностей сотрудниками конвоя. Аналогичные недостатки установлены при обследовании купе специальных железнодорожных вагонов, предназначенных для перевозки осужденных и арестованных. 
В связи с этим волгоградским уполномоченным Валерием Ростовщиковым представлен уполномоченному по правам человека в РФ специальный доклад «О проблемах правового регулирования порядка пребывания граждан в условиях их принудительного содержания», - подчеркнули в пресс-службе. 

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Сам себе создал неприятности в канун Нового года старший помощник Иловлинского района Волгоградской области Денис Дашков, сев за руль элитной иномарки. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в правоохранительных органах, внимание дежуривших минувшей ночью на въезде в Волжский сотрудников  ДПС около трех часов ночи привлекла внимание BMW X6 , которая явно превышала допустимую скорость движения в городе. Работники ДПС жезлом потребовали водителя остановиться. Однако помощник прокурора проигнорировал данное требование и попытался скрыться. Когда же он вынужден был остановиться, начал "козырять" служебным удостоверением. Тогда полицейские вызвали представителей прокуратуры. Старший помощник прокурора района был отправлен на медосвидетельствование. По предварительным данным, при допустимой...
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В Волгограде самовыдвижение Навального кандидатом в президенты подержали около 800 человек Самовыдвижение Алексея Навального кандидатом в президенты России в Волгограде поддержал 791 человек. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», акция прошла сегодня на Аллее Героев у Вечного огня. Об этом мероприятии сотрудники штаба Навального уведомили волгоградцев заранее: анонсы акции были выложены в соцсетях, также транслировались ролики в Youtube, где сам Навальный призывал волгоградцев поддержать выдвижение его кандидатуры для участия в выборах президента России. Напомним, чтобы официально получить статус кандидата в президенты Навальному необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей жителей страны.  Сегодня организаторы акции сообщили, что у Вечного огня собирается инициативная группа сторонников оппозиционера. Участников этого мероприятия...
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Общество 24.12.2017 13:06

Губернатор Волгоградской области проверил готовность своих подчиненных к празднованию нового годаСегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачи в период проведения праздничных мероприятий ввести круглосуточные дежурства и наладить эффективное межведомственное взаимодействие для обеспечения безопасности жителей региона. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.  «В связи с ожидаемыми обильными снегопадами, возможными гололедными явлениями, поручаю совместно с главами муниципальных образований обеспечить необходимое межведомственное взаимодействие, своевременную работу всех сил и средств, в том числе быть готовыми к нештатным дорожным и коммунальным ситуациям», - подчеркнул Андрей Бочаров. Глава региона также отметил, что, несмотря на сезонный рост заболеваемости, в Волгоградской области эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ не...
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Политика 24.12.2017 12:59

Сторонники Навального в центре Волгограда собирают подписи за выдвижение его кандидатуры в президенты Участники акции по выдвижению Алексея Навального в кандидаты на пост президента России собрались сегодня в полдень на Аллее Героев у Вечного огня, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Об этом мероприятии сотрудники штаба Навального уведомили волгоградцев заранее: анонсы акции были выложены в соцсетях, также транслировались ролики в Youtube. В них сам Навальный призывал прийти горожан к Вечному огню и «выдвинуть его кандидатом в президенты от Волгограда». Примечательно, что идентичные ролики были подготовлены и для других российских городов, где также планируется сбор подписей за его выдвижение кандидатом в президенты, но только от этих населенных пунктов....
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Расследования 24.12.2017 10:26

До января 2018 года Волгоградский областной суд отложил рассмотрение иска экс-гендиректора Валерия Явецкого к АО "ВМК "Красный Октябрь" из-за недополученной зарплаты в размере 10 миллионов рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда. Как стало известно информагентству, сумма, которую пытается взыскать Явецкий, сложилась из зарплаты, которую бывшему руководителю не начислили за апрель (договор был расторгнут 17 числа), а также положенной по закону компенсации за неиспользованный отпуск и зарплаты за трехмесячный период, выплачиваемой при увольнении. Отметим, что Краснооктябрьский районный суд удовлетворил требования истца лишь частично, постановив выплатить Валерию Явецкому  8 356 710 рублей 10 копеек.  
Прочитана: 2051 раз
Общество 24.12.2017 08:48

В Волгоградской области памятник «отцу ВДВ» прячут под парашютом Памятник "отцу ВДВ" - генералу Василию Маргелову, установленный в Камышине, дожидается своего открытия укрытый парашютом, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Торжественная церемония состоится 27 декабря - в 109 день рождения легендарного генерала. Мемориал находится на территории воинской части, где расквартированы бойцы 56-ой десантно-штурмовой бригады. Там, на постаменте высотой в два с половиной метра, установлен бронзовый бюст легендарного генерала. Он был отлит и подарен воинской части краснодарцем, руководителем проекта "Аллея Российской Славы" Михаилом Сердюковым. Инициаторами установки монумента стали руководитель Волгоградской городской общественной организации "Союз воинов десантников" Андрей Андриевский и командир 56 десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Александр Валитов. Известно, что...
Прочитана: 1558 раз
Общество 24.12.2017 07:45

Депутатам Волгоградской гордумы добавили год для особенной пенсии Депутатам Волгоградской гордумы придется поработать целых два года вместо одного, чтобы заслужить ежемесячную муниципальную денежную выплату – пенсию за выслугу лет. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения были внесены в положение о статусе депутата Волгоградской гордумы в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Впрочем, речь идет лишь о тех депутатах, которые работают на постоянной основе. В настоящий момент это глава Волгограда Андрей Косолапов, первый заместитель главы Волгограда Владлен Колесников и заместитель главы Алексей Волоцков. Теперь депутатам, работающим на постоянной основе, придется поработать на оплачиваемых постах два года, ранее этот срок был определен одним годом. Но муниципальную выплату...
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Политика 23.12.2017 22:26

Участники съезда «Единой России» от Волгоградской области подвели итоги двухдневной работы Особую энергетику и заряд бодрости получили участники съезда «Единой России» от Волгоградской области, по их собственным признаниям, по итогам сегодняшней встречи с президентом РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», сразу по выходу из зала, где проходило пленарное заседание, представители Волгоградской области поделились впечатлениями от вдумчивого выступления Владимира Путина и эмоциональных посылов лидера партии Дмитрия Медведева. Напомним, как уже сообщало информагентство, глава правительства сегодня объявил о том, что «Единая Россия» всесторонне подержит президента на предстоящих выборах. Владимир Владимирович в своем выступлении сделал уклон на приоритетные, по его убеждению, направления развития государства в ближайшие годы.  Лидер Волгоградского реготделения партии «Единая...
Прочитана: 13035 раз
Политика 23.12.2017 18:16

По итогам съезда партии «Единая Россия» депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко получила новое назначение. Как сообщает ИА «Высота 102», парламентарий утверждена заместителем руководителя Южного межрегионального координационного совета партии. Возглавил подразделение депутат Госдумы от республики Крым Константин Бахарев. О переформатировании межрегиональных координационных советов (МКС) президиум Генсовета партии объявил на этой неделе. Вместо 26 МКС остается только 8, каждый из которых имеет привязку к федеральному округу. Ранее в ходе встреч с руководством региональных отделений и партактивом и.о. руководителя Генсовета партии Андрей Турчак заявлял, что наблюдается определенный дефицит коммуникаций – между партийными подразделениями. «Коллеги-партийцы зачастую не знают, что происходит на территории...
Прочитана: 4881 раз
Расследования 23.12.2017 17:41

Два года в колонии общего режима проведет директор ООО «МонтажСтройКом» Олег Козленков за неуплату налогов на сумму более 18 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», апелляционная инстанция Волгоградского областного суда оставила приговор Козленкову без изменения, а жалобу его адвоката без удовлетворения. Глава стройфирмы свою вину на суде так и не признал. Его защитник подал апелляционную жалобу на приговор, вынесенный Дзержинским районным судом 24 октября этого года. Адвокат назвал его незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. В обосновании своих доводов он утверждал, что в основу приговора суд положил материалы налоговой проверки без какой-либо их критической оценки по признакам законности и обоснованности....
Прочитана: 4660 раз
Общество 23.12.2017 16:48

Мороз и солнце – день чудесный – такую замечательную погоду приготовила природа для сотен волжан, которые с детьми пришли посмотреть на чудо-елки, которых привезли, а некоторые даже пришли «своими ногами» в парк «Волжский». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», вокруг елок устраивали театрализованные представления, раздавали угощения, водили русские хороводы, кружились в завораживающем облаке корейских танцев, отбивали лезгинку. Дед Морозы и Снегурочки, Баба Яга, черт из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и другие сказочные персонажи никого не оставляли без внимания, но больше всего, конечно, его досталось маленьким волжанам. Десятки елок удивляли своим убранством, а некоторые – и креативом...
Прочитана: 6436 раз
Политика 23.12.2017 14:57

Владимир Путин объяснил участникам партийного съезда, почему Россия – это не «любимая бабушка» Все возможности, которыми обладает партия «Единая Россия», должны служить одной цели – безусловной победе Владимира Путина на выборах президента 18 марта 2018 года. Об этом сегодня на пленарном заседании съезда «ЕР» заявил лидер партии, председатель правительства России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с партийного съезда. «Мы окажем Вам (Владимиру Путину, - прим. ИА «Высота 102») всю необходимую поддержку и сейчас, и в будущем», - пообещал глава правительства. «Единая Россия», напомнил участникам съезда Дмитрий Медведев, - это более 2,2 млн членов партии, около 900 тысяч сторонников и 90 тысяч первичных организаций по всей стране. «Все...
Прочитана: 4163 раз
Общество 23.12.2017 13:18

Юным победителям конкурса «Чистый взгляд» в Волгограде подарили страну чудес В Волгограде подвели итоги городского конкурса детских творческих работ «Чистый взгляд», посвященного Году экологии в России. В конкурсе, который организовали департамент по образованию администрации Волгограда, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» и  «Центр развития образования Волгограда», приняло участие 535 детей в возрасте от 6 до 11 лет. Юные участники конкурса собрались накануне в зале «Царицынской оперы». Здесь на экране прошла демонстрация конкурсных работ. Выполненные в самых разных жанрах и технике, все работы примечательны особенным взглядом на окружающий нас мир. Дети видят его светлым и солнечным - с птицами, цветами, деревьями и бабочками. И самое главное...
Прочитана: 1058 раз
Политика 23.12.2017 13:14

Депутаты Госдумы от Волгоградской области остались «у руля» партийных проектов после их оптимизации Сегодня в ходе съезда «Единой России» стало известно об укрупнении партийных проектов. Как сообщает ИА «Высота 102», вместо 26 остается только 14 проектов. Такое решение принято на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии власти. В прежнем виде остается только пять направлений партийной работы, в том числе, - проект «Народный контроль». Его федеральным координатором с начала текущего года является депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко.  Также, по сведениям информагентства, кресло лидера проекта, курирующего АПК, остается за депутатом Госдумы от Волгоградской области, первым зампредседателя комитета по аграрным вопросам Владимиром Плотниковым. Возглавляемый им проект «Российское село» по решению...
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