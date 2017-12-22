Лучших энергетиков ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» наградили за доблестный труд









Сегодня энергетики нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. Работая с чувством высокой ответственности, значительный вклад в развитие Волгоградской области вносят и энергетики ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и управляемых Обществ.

Благодаря их неустанному труду обеспечиваются тепловой и электрической энергией промышленные предприятия Волгоградской области, наполняются светом и теплом дома и квартиры жителей области.

Как сообщает ИА "Высота 102", накануне в Белом зале Администрации Волгоградской области грамоты Губернатора Волгоградской области были вручены Людмиле Балалаевой, Елене Кареньковой, Николаю Трещалову, Надежде Емельяновой, Ольге Стародубцевой, Александру Самсонову, Елене Агеевой, Юлии Павловой, Елене Гончаровой.













«Последние декабрьские дни — самые праздничные и счастливые для нас. Мы отмечаем сразу несколько праздников — наступление Нового года и Рождества, а также главное профессиональное событие для всех работников энергетической промышленности — День энергетика. Мы прожили насыщенный важными событиями год. Пусть новый станет годом добрых перемен, поступательного развития и стабильности. Пусть наступающий год оправдает самые добрые надежды, принесет успех и благополучие в каждую семью. Всех коллег поздравляю с профессиональным праздником, желаю уверенно смотреть в завтрашний день, иметь ясные и конкретные перспективы развития, реальные возможности их воплощения в жизнь, добиваться успехов.

Дорогие наши энергетики, крепкого вам здоровья! Пусть никогда не иссякнет энергия ваших сердец, а благородный труд высоко ценится. Будьте находчивы, бдительны и внимательны. Пусть независимо от времени года и времени суток в вашей душе живут доброта и любовь! Счастья и радости в новом году!», - поздравил всех сотрудников компании генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.













День энергетика в уходящем, 2017 году, примечателен и тем, что торжественными мероприятиями, на которые приглашены ветераны производства и представители молодой смены энергетиков, отмечает свой 55-летний юбилей Волжская ТЭЦ.

В рамках празднования на территории станции открыта памятная доска строителям и первому коллективу ТЭЦ, которым руководила директор Зоя Завадская.

Об истории и сегодняшнем дне станции – в видеосюжете ИА «Высота 102»













