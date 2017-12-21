На трассе "Сызрань-Волгоград" в ДТП погибла женщина

Один человек погиб и один получил ранения в результате столкновения двух автомобилей под Камышином , об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах региона. По имеющимся данным, ДТП произошло на трассе "Сызрань-Волгоград" вечером около 20 часов 30 минут. В аварии погибла 56-летняя женщина-пассажир, 59-летний мужчина-водитель получил множественные травмы. Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу Камышина.

По уточненным сведениям, водитель "Volkswagen Multivan" при обгоне вышел на встречную полосу. Там он столкнулся в лобовую с "Ладой Ларгус".

Напомним, что днем ранее в Дубовском районе на той же трассе при столкновении БТР "Тайфун" и "Шевроле-Нива" погиб 35-летний мужчина. Его 60-летний спутник получил травму головы.



