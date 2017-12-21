"Весовщики" из Башкирии пытались отсудить у волгоградцев 800 тысяч рублей

Иск на сумму более 800 тысяч рублей предъявила служба весового контроля Республики Башкортостан волгоградцам Роману Ромащенко и Элле Нам. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, в 803779 рублей оценили эксперты из Башкирии урон, который нанес республиканским дорогам принадлежащий волгоградцам грузовик. 2 апреля 2015 машина проходила весовой контроль на 112 километре трассы "Уфа-Бирск-Янаул". При проверке был обнаружен серьезный перевес, а спецразрешение на перевозку тяжелого груза отсутствовало. Позднее выяснилось, что хозяева грузовика отношения к нарушению не имели. В это время транспорт у них арендовала одна фирма.

Дзержинский районный суд Волгограда, рассматривая это дело в сентябре, признал хозяев техники невиновными. А сегодня это решение подтвердила апелляционная коллегия областной инстанции.



