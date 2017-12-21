Россельхознадзор нашел антибиотики в молоке, произведенном волгоградским филиалом «Данон»





МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/.

Россельхознадзор введет усиленный лабораторный контроль за продукцией волгоградского завода Danone из-за выявленных остатков антибиотиков в молоке, при повторном выявлении антибиотиков будет введено ограничение на экспорт. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"В рамках пищевого мониторинга были выявлены остатки лекарственных средств (антибиотики тетрациклиновой группы) в молоке питьевом пастеризованном 3,2% (торговая марка "Простоквашино"). Указанная продукция была произведена филиалом "Молочный комбинат "Волгоградский" АО "Данон Россия". В связи с этим в отношении подконтрольных товаров, производимых комбинатом, при поставках на территорию зарубежных стран и стран - членов Евразийского экономического союза со стороны Россельхознадзора будет проводиться усиленный лабораторный контроль", - заявила она.

Россельхознадзор отмечает, что при повторном выявлении антибиотиков в продукции указанного предприятия ведомство будет вынуждено ввести временные ограничения на поставки этой продукции на экспорт. Ведомство рассчитывает на оперативные действия государственной ветеринарной службы Волгоградской области и Роспотребнадзора в части недопущения на российские прилавки небезопасной продукции указанного предприятия.

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