Семейный бизнес продолжает одерживать победу над жителями Волгограда

Очередное беспрецедентое решение, по мнению жителей Волгограда, приняла судья Ворошиловского районного суда Елена Юдкина, где рассматривается дело жильцов квартала №110 к двум организациям - ООО «Городское проектно-эксплуатационное бюро и ООО «Горстрой Альянс». Напомним, на территории благоустройства, принадлежащей данному кварталу, в который входят дома №31, 33, 35, 37, 39 по улице Циолковского, бизнесмены, судя по всему, хотят построить коммерческую недвижимость. Об этой ситуации ИА «Высота 102» рассказывало в материале где рассматривается дело жильцов квартала №110 к двум организациям - ООО «Городское проектно-эксплуатационное бюро и ООО «Горстрой Альянс». Напомним,принадлежащей данному кварталу, в который входят дома №31, 33, 35, 37, 39 по улице Циолковского, бизнесмены, судя по всему,. Об этой ситуации ИА «Высота 102» рассказывало в материале «Семейный бизнес отнял у жителей Волгограда территорию для спорта и отдыха».

Как сообщили сегодня журналистам информагентства волгоградцы, вероятно, «публикация на эту тему подтолкнула судью Юдкину к более решительным действиям». Во всяком случае, на этой неделе, 19 декабря, не дожидаясь окончания судебного разбирательства, она приняла решение о снятии обеспечительных мер с данного участка, которые сама же наложила ранее.

Вот что говорится в определении суда, цитируем: «Отменить меры по обеспечению иска … к ООО «Горстрой Альянс», ООО «Городское проектно-эксплуатационное бюро» и управлению федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Волгоградской области о признании отсутствующими зарегистрированного права собственности на объекты недвижимости и возложении обязанности, принятые в соответствии с определением судьи Ворошиловского районного суда г. Волгограда от 26 апреля 2017 года».

То есть, на площадке, - делятся горожане, - по которой суд еще не закончен, может начаться любое строительство в самое ближайшее время, или же этот участок может быть продан третьему лицу. «В этом случае на нашей площадке, предназначенной для спорта и отдыха, вообще может быть построено все, что угодно. При этом судья не учитывает ни позицию Верховного суда, ни стоимость данной недвижимости, которая составляет 271 рубль за квадратный метр в ценах 2005 года. Не может метр коммерческой недвижимости в престижном месте города Волгограда стоить как 10 трамвайных билетов», - возмущаются горожане.

Напомним, больше года участок огорожен металлическим забором, доступа туда нет ни детям, ни взрослым, хотя это было единственным местом отдыха для жителей квартала. Но каким-то чудесным образом компания ООО «Городское проектно-эксплуатационное бюро», принадлежащая семейной чете Горбачева-Ягодиной - зарегистрировала право собственности на эту землю, несмотря на постановление администрации Волгограда от 2006 года, согласно которому были согласованы материалы межевания данного земельного участка и установлен запрет его изменения. Кроме того, на этот счет есть и решение Верховного суда РФ, которое Ворошиловским судом почему-то проигнорировано.

Повторяем материал информагентства от 17 декабря 2017 года.