Арбитражный суд Волгоградской области отказал индивидуальному предпринимателю Е. Боязитовой в удовлетворении требования о признании недействительным решения Волгоградской городской думы от 21 апреля 2017 года №56/1632 «О даче согласия на ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Рынок оптово-розничной торговли». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, предприниматель мотивировала свои требования тем, что ликвидация муниципального унитарного предприятия «Рынок оптово-розничной торговли» может привести к прекращению арендных отношений. Отклоняя доводы предпринимателя о том, что оспариваемое решение Волгоградской городской думы нарушает его законные интересы в сфере предпринимательской деятельности в частности и экономическую деятельность городского округа Волгоград в целом, суд подчеркнул, что они носят предположительный характер и не основаны на нормах действующего законодательства. Что же касается имущества ликвидируемого предприятия, то оно распоряжением учредителя МУПа в лице департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 8 сентября 2017 года № 1790 закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «Центральный рынок», ведущим аналогичную деятельность по организации розничного рынка на территории Волгограда и осуществляющим предоставление торговых мест по договорам аренды. Решение вступило в законную силу.

Напомним, ликвидация рынка в Ворошиловском районе как самостоятельного муниципального предприятия вызвало протесты торгующих здесь предпринимателей. Они даже попытались пронести символический гроб и лопату, олицетворяющими «похороны бизнеса», к администрации Волгоградской области. Конфликт разрешился, когда предприниматели заключили договоры с МУП «Центральный рынок» и остались на своих рабочих местах.



