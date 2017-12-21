«Высота 102 ТВ»: Новый дизайн зала заседаний Волгоградской облдумы порадовал «деревенских» депутатов











Смотрите сегодня в программе: муниципалитет Волгограда ощутимо продвинулся в деле новогоднего оформления центра города. Когда есть что праздновать: череда торжественных открытий крупных инфраструктурных объектов Волгоградской области продолжается. 4 тысячи лет истории: редкие артефакты, найденные в древних курганах, пополнят коллекцию областного краеведческого музея. Последнее заседание 2017 года: депутаты Волгоградской областной думы порадовались свежему ремонту, назначили референдум о времени на 18 марта и не стали сопротивляться переизбранию на новый срок детского омбудсмена.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.