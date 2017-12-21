Прокуратура Волгоградской области добилась погашения долгов по зарплате на 100 млн рублей

В результате прокурорского вмешательства в Волгоградской области погашена задолженность по заработной плате работникам организаций региона в размере порядка 100 миллионов рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Сегодня прокурор региона Максим Ершов провел заседание межведомственной рабочей группы, где рассматривались вопросы соблюдения законодательства об оплате труда и банкротстве. На заседании прозвучала информация о ситуации, которая складывается на предприятиях региона в настоящее время. Так, на 28,1 млн. рублей снизился долг по зарплате ООО "Волгоградский завод буровой техники", 48 млн. рублей погашено ОАО "Волгоградский судостроительный завод", 3,6 млн. рублей выплачено работникам ОАО "Электронно-вычислительная техника", 1,5 млн. рублей – работникам ООО "Птицефабрика Кумылженская", 6,6 млн. рублей – работникам ООО "ГК "Авега", более 5 млн. рублей – работникам филиала АО "Волгомост" Мостоотряд № 57.

В полном объеме в размере 317 тысяч рублей погашен долг по зарплате работникам ОАО "Логовское хлебоприемное предприятие". Это произошло после того, как в отношении гендиректора возбудили административное производство. На заседании руководители и арбитражные управляющие 13 организаций, имеющих задолженность по оплате труда, доложили о принимаемых мерах по погашению долгов по зарплате. Определен перечень мероприятий и сроки погашения образовавшейся задолженности.