Сегодня две коллекции древнейших артефактов - 15 ценнейших находок, найденных на территории Волгоградской области – археологи волгоградского центра по охране памятников передадут в краеведческий музей. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделе археологии волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры, в результате раскопок в хуторе Базки Серафимовического района археологами были обнаружены два погребения, в которых находились сосуды, горшки, и у каждого из которых свой, неповторимый орнамент. Всем этим находкам – около 4 тысяч лет. Невозможно представить, если бы территория, на которой находились курганы, не была обследована специалистами во время строительства дороги к этому хутору.

«Мы раскопали родовое кладбище и обнаружили погребения, которые были совершены в катакомбах, отсюда и название – катакомбная культура или культура средней бронзы, - говорит Ольга Шинкарь, главный специалист отдела археологии. - Все найденные предметы уникальны. Кроме того, здесь также находились бронзовые подвески, меловая посыпка, посыпка охрой. Все это - отражение погребального обряда: белый, красный, черный цвета».

Некоторые предметы сохранились не полностью, однако, благодаря золотым рукам реставраторов краеведческого музея, им придали первоначальный вид. Как новые, они, конечно, не выглядят, тем более что наши далекие предки ими пользовались. Свидетельством тому являются прекрасно сохранившиеся следы нагара на этих предметах.

Ценнейшей находкой специалисты называют и бронзовый котел II-I веков до нашей эры, который был обнаружен рядом с погребением. «Когда умирает хозяин, с ним вместе умирают и вещи, - рассказывает Ольга Шинкарь. – Так вот этот котел весь был практически в сплющенном состоянии и воссоздан, хоть и не полностью, до его первоначальных форм и размеров. На нем отчетливо сохранилась надпись, которую сегодня специалисты по древне-греческому языку расшифровывают. Кроме того, видны на артефакте отверстия для ручек котла, но сами ручки, увы, мы не обнаружили».

О другой удивительной находке в хуторе Попов Урюпинского района археологам сообщил местный житель, который нашел один из старинных предметов в собственном огороде. Возраст сосудов юный: им всего около 800 лет, но каждый также неповторим и бесценен.

По словам директора ГБУ «ВОНПЦ по Охране Памятников» и волгоградского краеведческого музея Анатолия Мальченко, коллекция пополнит фонд краеведческого музея, который насчитывает сегодня около 50 тысяч различных экспонатов. В дар будет передана и коллекция золотых нашивных бляшек, которые обнаружил во время раскопок профессор, заслуженный археолог Вячеслав Мамонтов. Само же погребение, обнаруженное археологом, было разграблено, а эти предметы почему-то не привлекли внимание «черных» копателей.

Территория Волгоградской области полна уникальными предметами времен Золотой Орды, сарматского времени, разных периодов средневековья. Сегодняшняя находка – далеко не последняя, - говорят археологи.



