Главный Дед Мороз "одарил" 11-летнего школьника из Волгограда снегом









Снега для Волгограда попросил 11-летний школьник у главного Деда Мороза страны во время онлайн-конференции, которая состоялась в среду, 20 декабря, в Москве. Как сообщает ИА "Высота 102", на вопросы жителей различных российских городов отвечали Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Школьнику из Волгограда удалось дозвониться до главного волшебника и попросить у него снега. "Меня зовут Альберт, мне 11 лет, я из Волгограда, - представился мальчик. - Ты недавно приезжал к нам в город, но у нас по-прежнему нет снега, я очень боюсь остаться без новогоднего настроения. Так как ты волшебник, то очень прошу помочь нам со снегом".

"Дорогой Альберт! Новогоднее настроение создает не снег, а улыбки жителей. Вот если город ваш будет украшен улыбками горожан, то и праздничное настроение будет. А про снег понял. Постараюсь тучку прислать", - ответил мальчику Дед Мороз.

На радость школьника и горожан снег этой ночью в Волгограде выпал, видимо, благодаря стараниям Деда Мороза и просьбе 11-летнего мальчика.

Дозвонился до Деда Мороза и житель Урюпинска. Он пригласил волшебника в гости. Дед Мороз согласился приехать вместе с внучкой. "В Великом Устюге 32 тысячи жителей, в Тотьме - 10 тысяч, Олонце - 2,5 тысячи, в Оймяконе - 300 человек. И я и внученька бывали там по несколько раз. Приедем и в Урюпинск обязательно", - сказал волшебник. Население Урюпинска превышает 38 тысяч человек. Город считается "столицей российской глубинки".