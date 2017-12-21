В Волгограде ушёл из жизни известный архитектор Юрий Коссович





После тяжелой болезни на 82-ом году жизни скончался известный волгоградский архитектор Юрий Вадимович Коссович.

После окончания в 1959 году Московского архитектурного института вся его творческая деятельность связана с Волгоградом, где он работал сначала в проектном институте «Гипросинтез», а с 1976 года - в институте «Волгоградгражданпроект» в должности главного архитектора института и начальника мастерской.

По проектам Юрия Коссовича построено достаточно много крупных объектов, таких как гостиница «Волго-Дон», Институт гигиены, токсикологии и профпатологии, здание Волгоградской таможни на Самарском, новый корпус Политехнического университета, 22-этажный дом на Набережной им. 62-й Армии и храм Всех Святых на Мамаевом кургане.

Прощание с Юрием Вадимовичем Коссовичем состоится 22 декабря с 10.30 до 11.30 в Волгоградском Доме архитекторов.



