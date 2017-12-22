Волгоградской консерватории вернули аккредитацию

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сняла все предписания, выданные Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова. Как рассказали ИА «Высота 102» в образовательном учреждении, это основной итог двухдневной работы специальной комиссии Рособрнадзора, которая на месте убедилась, что все нарушения, выявленные в деятельности вуза по итогам прошлого учебного года, устранены. Акт проверки об исполнении предписания в полном объеме выдан учебному заведению. Напомним, внеплановая проверка деятельности Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова за 2016 – 2017 учебный год проводилась Рособрнадзором с 27 по 29 сентября 2017 года. В период, который попал под пристальное внимание контролирующего органа, ректором консерватории была Виктория Давыдова. В мае текущего года ее отстранили от должности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Проверка федеральной службы также выявила многочисленные нарушения в работе учреждения в тот период – их описание заняло более 3 тысяч страниц. Итогом проверки стал отказ консерватории в аккредитации до устранения выявленных нарушений, исправлять которые взялось уже новое руководство вуза. В частности, имелись претензии к организации конкурсного отбора студентов, которые переводились в консерваторию из других учебных заведений. Сам порядок практически ничем не регламентировался - у вуза на тот момент отсутствовала необходимая документация. Возникли вопросы и к составлению расписания занятий – от не предусмотренного перерыва на обед для учащихся до отсутствующей возможности студентов изучать факультативные дисциплины. В нарушение требований законодательства не осуществлялось размещение текста выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе консерватории. Нарушения касались и регистрации дубликатов дипломов о высшем образовании, и регламента деятельности Ученого совета. Не соблюдались требований трудового законодательства о проведении аттестации в отношении работников профессорско-преподавательского состава.

Руководством консерватории была проделана масштабная работа по устранению выявленных недостатков. В том числе приведены в порядок дополнительные образовательные профессиональные программы и документация, связанная с прохождением студентами практики. На основании полученного от Волгоградской консерватории отчета 7 декабря Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки издала приказ о возобновлении действия аккредитации вуза по программам высшего образования. Рособрнадзор по итогам работы комиссии окончательно подтвердил свое решение, сняв все выданные ранее предписания. «Хочу заверить наших студентов, что причин для волнений больше нет. Все наши выпускники по окончанию консерватории получат дипломы установленного образца», — сообщила и.о. ректора Волгоградской консерватории Ольга Осадчая.



