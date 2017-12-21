Сегодня региональный парламент назначил дату проведения референдума по времени. Голосование по вопросу исчисления времени состоится 18 марта 2018 года, когда в стране пройдут выборы президента, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской облдуме.

Накануне в Волгоградскую областную думу поступили подписные листы, протокол об итогах сбора подписей и копия постановления избирательной комиссии Волгоградской области «О результатах выдвижения инициативы проведения референдума Волгоградской области» об исчислении времени. Предварительное обсуждение проекта постановления Думы «О назначении референдума Волгоградской области» состоялось на заседании парламентского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.

В ходе проведенной проверки областной избирательной комиссией было установлено, что порядок выдвижения инициативы и сбора подписей за проведение регионального референдума по вопросу «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу ФС РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час)?», соответствует требованиям федерального и регионального законодательства. При этом количество достоверных подписей, собранных в поддержку инициативы, является достаточным для назначения референдума в Волгоградской области.



