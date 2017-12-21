Губернатор Волгоградской области преподнес депутатам предновогодний сюрприз









Неожиданный визит губернатора Андрея Бочарова на заседание областной думы, которое стало последним в этом году, удивил депутатов. Как сообщает ИА "Высота 102", народные избранники, которые уже успели рассмотреть все основные вопросы в повестке дня, не ожидали никаких гостей и сюрпризов на заседании.

Глава региона прибыл в областную думу с торжественного мероприятия, посвященного открытию новой рокадной дороги. Андрей Бочаров рассказал народным избранникам об этом важном для волгоградцев событии, подвел итоги года и поздравил депутатов с приближающимся Новым годом.