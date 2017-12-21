В Волгограде депутата Евгения Щура снова не пустили на волю









Апелляционная коллегия Волгоградского областного суда не поддержала ходатайство депутата Волгоградской городской Думы Евгения Щура об отмене продления срока его содержания под стражей. Об этом сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы облсуда. Напомним, 6 декабря срок содержания народного избранника в СИЗО был продлен до 27 марта 2018 года.

Евгений Щур и его коллега-депутат Алексей Зверев обвиняются в крупном мошенничестве в сфере автострахования и в организации преступного сообщества. Они находятся в СИЗО с середины декабря прошлого года. В деле насчитываются сотни преступных эпизодов. Ущерб страховым компаниям исчисляется десятками миллионов рублей, которые шли в карман народных депутатов. Им грозит до 20 лет лишения свободы.



